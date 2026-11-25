Famosos

Pakolé, el cantante y compositor conocido por su trayectoria en la salsa, viene ahora con una propuesta diferente que está dando de qué hablar en la calle: su nueva bachata “Mujer mala fe”. Prepárense porque esto no es lo que esperaban del salsero.

El artista no se anda con rodeos y nos trae este tema que salió del horno, escrito por él mismo. ¡Y la historia detrás es un chismecito! La musa le llegó de una historia real de desamor que le contó un amigo en Nueva York. Pero ojo, que aunque la historia sea de esas que te rompen el corazón, Pakolé le dio su toque romántico para que sea una bachata de las que nos llegan al alma y nos ponen a corear. Él mismo aseguró que construyó una canción llena de verdad y con una melodía lindísima. ¿Quién no se siente identificado con un desamor bien cantado, verdad?

De la salsa a la bachata, sin etiquetas

Pakolé nos confesó que, aunque muchos lo tienen súper etiquetado como un salsero de pura cepa, él siempre ha sentido esa conexión profunda con la bachata, ¡desde que empezó en esto! De hecho, “Mujer mala fe” la escribió hace ya unos cuatro años, después de escuchar la experiencia de su amigo. Según él, horas después de oír la historia le llegó la musa y de ahí nació el tema. ¡Así de espontáneo es el arte!

Y la cosa no se quedó ahí, ¡qué clase de vuelta! Él quiso que esta bachata la cantara otro grande del género. Pakolé, sin pensarlo dos veces, se la hizo llegar al reconocido bachatero Luis Miguel del Amargue para ver si la grababa, pero al final, el tema no fue seleccionado. ¡Y menos mal! Porque, ¿saben qué? Pakolé decidió que él mismo la iba a grabar. Él lo explicó clarito: quería interpretar sus propias canciones y sus propias letras. ¡Ese es el empoderamiento que nos gusta ver en nuestros artistas! Defender lo tuyo por encima de todo.

Santiago aprobó la bachata, ¡y eso es decir mucho!

La verdad es que la gente ya está reaccionando, y de qué manera. Según Pakolé, esta nueva etapa de promoción de “Mujer mala fe” ya está generando una respuesta súper buena y la está pegando, ¡especialmente en Santiago! Él mismo dijo que allí está funcionando súper bien.

Pakolé cree firmemente que la industria musical ya no es como antes, ni cerca. Ahora los artistas tienen muchísima más libertad para probar cosas nuevas y no tienen por qué encasillarse en un solo género. Él lo ve clarísimo: no está etiquetado en ningún género, pues los artistas son diversos porque el público también lo es. Y tiene toda la razón, la diversidad musical es lo que está en alta ahora.

Y si se preguntaban de dónde le viene ese amor especial por la bachata, él mismo lo explicó. Sus primeros pasos en la música, aunque indirectos, estuvieron conectados con este ritmo. ¿Saben quién grabó algunas de sus primeras composiciones? ¡El mismísimo Yoskar Sarante! Él dice que siente amor por la bachata porque inició indirectamente dentro de ella. ¡Ahí tienen la historia, su corazón siempre tuvo un pedacito de bachata!

¡Ya no compito con nadie, ahora disfruto el flow!

Después de tantos años dándole duro a la salsa, Pakolé sentía que la bachata era un terreno que le faltaba por explorar con más ganas, ¡y con razón! Él mismo afirmó que le faltaba la bachata y que ahora la está trabajando. Ahora se siente cómodo, tranquilo y, lo más importante, ¡disfrutando su carrera al máximo! Este nuevo flow le sienta súper bien.

Además, en esta nueva etapa, nos ha dicho que dejó atrás la necesidad de competir con otros artistas. ¡Adiós a las guerras musicales! Ahora su enfoque es completamente diferente: grabar y defender sus propias obras con más fuerza y pasión. Manifestó que ya no compite con nadie, apostando fuerte por sus propias letras y melodías. Con “Mujer Mala Fe”, Pakolé quiere demostrar que su talento es mucho más amplio que solo la salsa y que la bachata también tiene su propio espacio importante en lo que él está construyendo. ¡Así se habla! ¿Estaremos ante el nuevo bachatero que nos hará bailar y llorar por los desamores? ¡Ojalá que sí, porque esta suena a que pegará duro!