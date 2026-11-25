Famosos

¡Díselo! Nuestra Melissa Núñez, la Miss República Dominicana 2026, se preparó con to' el flow para el gran día de la final del Miss Universo 2026, que fue anoche en San Juan, Puerto Rico. Antes de pisar ese escenario, la modelo y reina de belleza dominicana le dio una buena sacudida a sus redes sociales, compartiendo todo el corre-corre que la llevó hasta ese momento clave: ¡quería traer la corona pa' la casa, pa' Quisqueya!

Con la bandera tricolor bien alta, Melissa soltó un mensaje que nos llegó al alma, demostrando el compromiso de representarnos con un orgullo que se sentía a kilómetros. En su post, con la fe puesta en Dios, escribió: "Que Dios guíe cada paso y que nunca me falte el orgullo de representar a mi Quisqueya". ¡Demasiado!

Para ella, el día de la final era uno de esos días que se viven con el corazón. Y es que el camino hasta ahí fue una montaña rusa de muchos aprendizajes y emociones que la acercaron más y más al podio del Miss Universo 2026.

Aparte de eso, la beldad no dejó pasar la oportunidad para darle las gracias a to' el mundo por el apoyo incondicional que le hemos dado. Ella quería que su gente, los dominicanos, la acompañaran en ese momento estelar. Por eso, con toda la energía, publicó un mensaje directo a su país: "Hoy vamos juntos, República Dominicana, ¡Los quiero conmigo esta noche!". Un llamado claro para que no nos perdiéramos la gala final, pautada por la organización para las nueve de la noche de ayer.

¡Ojalá el apoyo de su gente le haya dado la fuerza pa' romperla en el escenario!