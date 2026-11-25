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Prepárense, amantes de la música alternativa, porque el Isle Of Light Kickoff Party ya está aquí para prendernos la mecha de lo que será el festival de 2027. Este sábado 28 de noviembre de 2026, la Zona Colonial, ese corazón histórico de Santo Domingo, será el escenario de este encuentro que promete una noche de pura gozadera.

El party, que arranca a las 8:00 de la noche en Los Reales Colonial (calle Las Mercedes número 154), traerá propuestas locales bien duras. Los que encabezan el cartel son Planta Industrial, el dúo que forma Saso con Aka The Darknight. Su sonido es una mezcla que fusiona post-punk, dark wave, electrónica, pop y rap en spanglish, ¡una vaina brutal!

También se suma a la tarima Yisoz, el que se llevó el premio de El Spotlight 2026 y que ya se posiciona como una de las voces nuevas más interesantes del rap dominicano. Y para que la fiesta no pare, DJ Sesso será el maestro de ceremonias musical, asegurando la selección perfecta para la noche.

Este kickoff no es solo un bonche más; es la antesala oficial del Isle Of Light 2027, un festival que ya tiene su fecha marcada para el 6 de marzo en Santo Domingo. ¡Y si creen que la previa está buena, esperen a ver el cartel completo!

La edición principal del festival viene cargada con un lineup internacional de peso, incluyendo a 311, Latin Mafia, Milo J, Julieta Venegas, Kneecap, Akriila, Bocatabú, Cannons, Drama, French Braids, Little Jesus, Midnight Generation, Simon Grossmann, Sinego y Brian Cid, entre otros artistas que prometen reventar la tarima. Además, Folies y Lena Dardelet pondrán su toque, y Letón Pé nos presentará su proyecto La Goloteka.

La iniciativa detrás de este Kickoff Party viene de Mishu, la plataforma que une al Isle Of Light con Radio Bizarro y Buena Onda. Su misión es mantener esa chispa prendida con la comunidad del festival mientras llega el día grande, y de paso, darnos un espacio para descubrir y disfrutar de nuevos talentos de la escena alternativa local. Ah, y un detalle importante: la entrada es solo para mayores de 18 años. Las boletas están en venta a través de Eventim. ¡Así que no te quedes fuera de esta cita!

¿Ya estás ready para prender en La Zona y dejar que la música te prepare para el Isle Of Light 2027?