Famosos

¡Atención, dominicanas y dominicanos! Rostro Perfecto acaba de soltar una bomba en Megacentro, inaugurando su nuevo espacio integral de belleza que te va a volar la cabeza. Imagínate esto: tienes tus servicios favoritos de Rostro Perfecto, Uñas Perfectas y Beauty Studio, ¿y adivina qué? ¡Están todos en el mismo lugar! Una jugada maestra, ¿verdad?

La verdad es que se botaron con esto. La unión de estas tres marcas armó un local súper amplio, cómodo y moderno, diseñado pensando en la gente que se quiere dar su tiempo para cuidarse. La idea es simple: que no tengas que coger esa lucha de ir de un lado a otro para ponerte chula o chulo. Con todo concentrado, planificar tus visitas será pan comido y le sacas el jugo a los servicios de los tres sin mover un pie.

Ah, ¿y quieren saber otra cosa? Este nuevo paraíso de la belleza abre ¡todos los días! Así que no hay excusa, puedes darte tu cariñito cuando te dé la gana, ya sea entre semana o el fin de semana. Comodidad al máximo, señores.

Durante la apertura, los socios fundadores, Henry Cuevas y Jesús Rojas, compartieron el significado de esta apertura. Después, Sheila Cuevas tomó las riendas para las palabras principales y cortó la cinta, sellando formalmente la bienvenida a este centro que promete facilitarnos la vida.

¿Quién no quiere la belleza y la comodidad en un solo sitio? ¿Verdad que sí?