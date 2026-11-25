Espectáculos

¡Atrápenme que me caigo! Francisca Lachapel, la comunicadora dominicana que nos alegra las mañanas, y su esposo, el empresario Francesco Zampogna, acaban de soltar la bomba: ¡esperan a su cuarto retoño! La noticia ha caído como un vendaval de alegría y un poquito de asombro para la pareja y toda su gente. Es que, seamos sinceros, con tres hijos ya en la casa, ¿quién no pensaría que ya el horno no estaba pa' más galletas?

La propia Francisca, en una conversación con People en Español, confesó que aunque ella y Francesco estaban como en modo “capítulo cerrado” en eso de tener más chamacos, la idea de un nuevo integrante siempre estuvo flotando por ahí, cual fantasmita juguetón. Y mira tú cómo son las cosas del destino… ¡la vida tenía otros planes!

Entonces, ¿cómo fue que Francisca se dio cuenta de que venía otro bendición en camino? Ella misma relató el paso a paso, ¡y esto es para que vean que hasta a las famosas les pasa lo que a la gente de a pie!

La señal que lo cambió todo

Imagínate el escenario: en medio de la rutina, Francisca notó que su periodo menstrual se había atrasado. Esa pequeña, pero significativa, señal fue la primera pista de que algo gordo se estaba cocinando. Ya uno sabe, ¿verdad? Cuando el reloj biológico se descuadra, la mente empieza a volar.

La prueba, el sí, y el momento de revelación

Con la duda sembrada, ¿qué hizo Francisca? Pues lo que haría cualquiera: se hizo la prueba. Y sí, ¡bingo! El resultado positivo confirmó lo que su instinto ya le gritaba. Con la noticia en la mano, la presentadora de TV y ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 decidió que la revelación no podía ser algo aburrido. Decidió darle la noticia a Francesco durante una jornada de ejercicio. ¿Quién diría que un buen cardio podría traer tantas emociones?

Según contó, la reacción de Francesco fue digna de película. Al enterarse de que serían padres por cuarta vez, la emoción le ganó y la abrazó. ¡Así es que se celebra una noticia así, mi gente!

¿Y los chiquitines? ¡Una novela!

La pareja ya es la orgullosa dueña de tres personitas: Gennaro, Franco y Rafaella. Francisca también compartió cómo los niños se tomaron la noticia, y ahí es donde la cosa se puso más interesante. El mayor, Gennaro, al principio mostró cierta resistencia, pero después se entusiasmó. ¡Hasta se botó proponiendo un nombre para el bebé si es varón!

Así que ahí lo tienen, una historia de sorpresa, alegría y una familia que no para de crecer. ¿Será que el próximo baby ya viene con el nombre de pila puesto por el hermano mayor?