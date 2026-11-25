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¡Prepárense, que Firelei Báez viene con to'! La artista dominicana acaba de dejar a todo el mundo con la boca abierta al romper su propio récord en el mercado de subastas. Su obra Enciclopedia de gestos (Jeu du monde), del 2023, se vendió por nada más y nada menos que 1.32 millones de dólares en Sotheby's Nueva York. ¡Diablo! Eso fue mucho más allá de la estimación máxima que tenían, que era de 800,000 dólares.

Y es que esta no es la primera vez que Báez nos deja con la boca abierta. Una obra anterior suya ya había alcanzado los 1.11 millones de dólares en Christie's Nueva York en noviembre de 2025. Con esa venta, ella se convirtió en la primera artista dominicana en superar el millón de dólares en subastas. ¡Así mismo como lo oyen!

Nacida aquí en la República Dominicana en 1981 y radicada en Nueva York, Báez tiene un tumbao único para crear arte. Ella se ha consolidado por una propuesta que reinterpreta mapas históricos, archivos e imágenes del Caribe, explorando temas de identidad, historia y representación. Es como si tomara lo viejo y le diera una vida totalmente nueva.

Según la revista de arte Art/SK, esta pintura es un ejemplo perfecto de su estilo: coge documentos históricos del Caribe y los transforma con figuras imaginarias y formas que desafían todo lo que conocemos. En Enciclopedia de gestos (Jeu du monde), ella coloca un cuerpo vivo e inventado sobre un mapa de la época colonial, convirtiendo esa herramienta de los europeos en el escenario de una figura que cuestiona todas esas clasificaciones antiguas.

La obra que batió récords fue parte de Confía en la memoria por encima de la historia, su primera exposición individual en Europa, que se presentó entre 2023 y 2024 en el Museo de Arte Moderno de Louisiana, en Dinamarca, y el Kunstmuseum Wolfsburg, en Alemania.

Báez se unió a la galería Hauser & Wirth en 2023 y desde entonces ha montado dos exposiciones con ellos, incluyendo una en Nueva York durante la Semana del Arte de mayo de 2026. Este nuevo récord llega después de varios años donde su trabajo ha recibido cada vez más atención, y justo en una semana donde muchos otros artistas también lograron nuevas marcas en las subastas de Nueva York. Con esta venta, Firelei no solo superó las expectativas de Sotheby's, ¡sino que volvió a subir la barra para el arte dominicano en el mundo!