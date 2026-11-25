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Si lo tuyo es empezar el Año Nuevo con los pies en la arena y buena música, ¡preparen la maleta para Cap Cana! El cantante venezolano Alleh es el protagonista confirmado para la "Golden Eve New Year’s Beach Party" en la paradisíaca Playa Juanillo. Este evento, producido por PAV Events y EP, promete ser la banda sonora perfecta para dar la bienvenida al 2027. Alleh, conocido por temas como Capaz y Carita Linda, llegará para protagonizar una noche en la que la música y la buena vibra serán las estrellas principales, con el Caribe de fondo.

La fiestota está pautada para la noche del 31 de diciembre, pero ojo al dato: las puertas abren justo a las doce de la medianoche del jueves 1 de enero de 2027. O sea, que apenas pisen el nuevo año, la gozadera arranca sin escalas. Esto significa una programación musical extendida que nos tendrá bailando hasta que salga el sol, con la arena y el mar como escenario. ¡Se van a amanecer en grande!

Y Alleh no viene solo, ¡pa' nada! La cartelera artística está bien cargada para que la energía no baje ni un chin. También estarán presentes los muchachos de MainStage, integrado por LG Mena, Pail Namnum y Gian D´Alessandro. A ellos se une el DJ Erick Blömer, quienes se encargarán de ponerle sazón a la noche con sus diferentes propuestas musicales y de mantenernos activos durante toda la madrugada. La vaina es que no te vas a cansar de mover el esqueleto.

Con esta propuesta de "Golden Eve", PAV Events y EP están apostando a combinar lo mejor de dos mundos: la experiencia brutal de un concierto con el ambiente de una fiesta de Año Nuevo en la playa, y en uno de los spots más reconocidos de Cap Cana, ¡que no es cuento! La invitación es clara: a despedir el 2026 como se debe y a arrancar el 2027 en un entorno donde la música, el entretenimiento y la pura celebración serán los protagonistas. ¡Suena a planazo!

Ah, y por si fuera poco, PAV Events no se queda ahí con la programación de fin de año. También anunciaron que el 30 de diciembre, un día antes, el súper reconocido DJ y productor sudafricano Black Coffee se presentará en la misma Playa Juanillo. Será una noche dedicada exclusivamente a la música electrónica frente al mar, sumándose a la cartelera top que Cap Cana tiene preparada para despedir el año. ¡O sea, dos noches para volverse locos!

Las boletas para la "Golden Eve New Year’s Beach Party" con Alleh, y también para el fiestón de Black Coffee, ya están disponibles a través de Uepa Tickets. Así que no hay excusa para no asegurar su puesto y ser parte de esta gozadera frente al Caribe. ¡A buscar esas boletas antes de que se agoten!

Y tú, ¿ya tienes el outfit listo para amanecer en la arena, o te vas a quedar en casa viendo el conteo por la tele? ¡No te hagas el loco!