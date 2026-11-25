Espectáculos

El chismecito que tiene a medio Instagram con la boca abierta arrancó el domingo, cuando Georgina Duluc, acompañando a Jochy Santos en “Divertido con Jochy”, no titubeó en ponerle en duda las cifras de audiencia a Santiago Matías. La comunicadora le recordó al empresario las acusaciones viejas sobre el supuesto uso de “granjas de espectadores” para inflar sus números. Santiago, que no se queda atrás, se defendió y hasta la invitó a denunciar cualquier cosa ante la DICAT. ¡Ahí la cosa ya estaba picante!

Pero la fiesta de los comentarios no se quedó en la pantalla, ¡qué va! Charylie Alvarado, la pareja de Santiago Matías, se metió de lleno y se pronunció en su cuenta de Instagram. Cuestionó las intenciones de Georgina y criticó cómo abordó el tema. "Ella estaba convencida de que con esa pregunta lograría ponerlo en una situación incómoda y hacerlo perder el control. Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario. Terminó quedando en evidencia ella misma", soltó Charylie, acusando a Duluc de querer desacreditar a otros para brillar.

Claro, Georgina Duluc no iba a dejar eso así. ¡Ni pensarlo! Enseguida publicó un video con un mensaje en el que cuestionó la intervención de Alvarado en una situación que, según dejó entrever, correspondía a Matías. Una indirecta más directa que el sol del mediodía, ¿verdad?

Pero Charylie no se dejó intimidar. Se defendió diciendo que ella tiene todo el derecho de meterse en este tipo de situaciones y que va a participar en cualquier asunto que tenga que ver con el “patrimonio” que ha construido con Santiago Matías. Así que lo que era una discusión televisiva se convirtió en un ring de boxeo de indirectas en las plataformas digitales, donde cada una sacó su mejor jab verbal. ¿Será que hay más rounds o ya sonó la campana final?