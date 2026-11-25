Espectáculos

¡Aló, aló, melómanos y gamers! La vaina se puso más heavy que nunca porque Grand Theft Auto VI ya está aquí, y el juego no solo te trae la adrenalina de robar vehículos en una versión ficticia de Florida, ¡sino que viene con una banda sonora latina que es un dembow completo!

Y ¿quiénes son los que están metiéndole con todo para que eso suene a música latina? Pues nada más y nada menos que el Conejo Malo, Bad Bunny, y los legendarios Gloria y Emilio Estefan. Sí, los tres están al frente de las emisoras latinas, al frente de las emisoras latinas del juego.

Bad Bunny, con su flow inconfundible, se mete en el personaje de ‘El Martillo’ y, junto a su compatriota RaiNao como ‘La Gata’, comandan ‘Cocoteo FM’. Esta emisora es para to’ el mundo, con treinta palos que van desde el reguetón y el dembow que nos encanta, hasta la bachata y el merengue que nos ponen a mover el esqueleto. ¡Una pila de sonidos pa’ no aburrirse mientras uno anda en los líos del juego! El mismo Bad Bunny se luce con tres canciones, incluyendo su hit ‘Otra noche en Miami’, para que uno se sienta como en casa aunque esté en el videojuego. Y por si fuera poco, este tigre lo quiere todo: hasta interpreta a otro personaje en el juego, ‘Mítico Mario’. ¡Está rompiendo en todos los niveles!

Por el otro lado, el matrimonio Estefan, de origen cubano, conduce ‘Radio La Ola’. Aquí la cosa se pone más vieja escuela, pero de la buena, con veinticinco clásicos que van de la salsa a la música tropical . ¿Te imaginas manejando por el mapa con ‘Pedro Navaja’ de Rubén Blades y Willie Colón? ¡Eso sí que es heavy! Y claro, no podía faltar el toque de Gloria Estefan con su propio tema ‘Mi tierra’. ¡Puro sentimiento!

Pero la fiesta no se queda solo en esas dos estaciones. Gloria Estefan hace un doblete y también aparece con ‘Dr. Beat’ de su grupo Miami Sound Machine en la emisora de pop ochentero. ¡Esa canción nunca falla! Y la inmortal Celia Cruz se cuela en la emisora oculta de música haitiana, ¡con la versión de ‘Guantanamera’ de Wyclef Jean! ¡A eso le llamo una selección musical con mucho sazón!

Y la lista de pesos pesados sigue. Hasta Pitbull se dejó ver, no en una, sino en dos emisoras: la de pop y la de rap del sur. ¡Mister Worldwide siempre presente! Y J Balvin también dice presente en la emisora haitiana junto al DJ Michaël Brun.

Para los que se preguntan por la banda sonora original del juego, esa es obra del dúo francés Justice. Y ojo, que en la música complementaria hay talento latino con productores de pura cepa como el cubanoestadounidense Danny Daze, Nick León, quien es hijo de colombianos, y DJ Python, con raíces ecuatorianas y argentinas. ¡Así se arma un soundtrack de calidad!

Grand Theft Auto VI, la sexta entrega de esta exitosa saga donde te metes en la piel de un par de ladrones de vehículos en una versión ficticia de Florida, salió a la venta el jueves pasado. ¡Nos tienen enganchados antes de siquiera empezar a jugar!

¿Cuál de estas emisoras vas a sintonizar primero cuando le des candela al GTA VI?