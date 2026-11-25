Espectáculos

Saymón Díaz, empresario artístico del entretenimiento dominicano, soltó el moño con detalles jugosos sobre cómo empezó su negocio, los desafíos que ha enfrentado y los proyectos que lo han convertido en uno de los grandes productores de espectáculos en el país.

En una entrevista reciente para el programa El Día, que está disponible en YouTube, Díaz contó que se metió a emprender con solo diecinueve años, mientras estudiaba Mercadeo. En ese entonces, manejaba una cafetería en un canal de televisión junto a un socio y hasta tenía una tiendita de relojes. ¡Se ve que el bichito del negocio lo picó temprano! Desde ahí, empezó a explorar el entretenimiento, al principio organizando viajes para que la gente de aquí fuera a conciertos en Puerto Rico. ¿Quién no se ha pegado un viaje así para ver a su artista favorito?

Los primeros toques y un “batazo” inolvidable

Su entrada formal al mundo de la producción de conciertos fue un drama, ¡y de los buenos! Su primer show, con Los Fabulosos Cadillacs, estaba pautado para 2001, pero tocó posponerlo por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Eso trajo un lío con vuelos cancelados y toda la logística patas arriba. Para poder cumplir con la vaina, Díaz tuvo que vender un carro nuevo y usar esa plata para alquilar un avión que llevara todo el equipo. ¡Eso sí que fue un batazo! Aunque perdió dinero, asegura que fue de las lecciones más grandes de su carrera y el punto de partida para trabajar con figuras como Franco De Vita, Diego Torres, Romeo Santos, Luis Miguel, Justin Bieber y Andrea Bocelli, además de shows para la familia como Disney On Ice.

De jacuzzis VIP a la boletería que lo cambió todo

Y hablando de Disney On Ice, ese show le dejó una pérdida económica importante, pero de esa mala experiencia nació algo bueno: su empresa de boletería Tu Boleta, para resolver las ventas y distribución de entradas. ¡A veces, de los tropiezos salen las mejores ideas!

Pero agárrense de la silla con esta anécdota de Justin Bieber: para uno de sus conciertos, ¡tuvieron que comprar un jacuzzi, instalarle tuberías y hacerle un desagüe al ladito de la tarima! ¿El gasto? Unos RD$50,000. Lo más fuerte es que el cantante nunca lo usó. ¡Imagínense el estrés por un jacuzzi que ni se mojó! De verdad que las exigencias de los artistas internacionales son otro nivel.

El productor también se la ha lucido integrando SD Concerts a Live Nation, una alianza que, según él, les da acceso a más recursos, conocimientos y experiencias de otros mercados. Todo esto con la meta de fortalecer y profesionalizar la industria del entretenimiento en nuestra media isla. ¡Así es que se progresa!

El futuro se ve heavy : Arena y Festival Presidente

Pero no todo es drama y jacuzzis. Díaz también habló del proyectazo de la Arena de Santo Domingo, un espacio que promete ser la casa de conciertos, eventos deportivos y corporativos. Tendrá capacidad para unas 13,000 personas, con 9,000 asientos, y planean usarla desde febrero de 2027. ¡Ya queremos ver qué shows se montan ahí!

Además, destacó cómo los conciertos internacionales son un motor para la economía: atraen turismo, llenan hoteles, impulsan restaurantes y otros sectores. O sea, que República Dominicana tiene el potencial para ser la capital de los megaeventos musicales. Y para el Festival Presidente, que él produce, adelantó que esta edición tendrá múltiples escenarios y experiencias en diferentes áreas para que el público se mueva y disfrute a otro ritmo. ¡Suena a que la dinámica será una gozada!

También soltó que visitó El Salvador y se reunió con el presidente Nayib Bukele por una visita de cortesía, ligada a la inauguración de un estadio y la exploración de negocios. Y entre tanto ajetreo de shows, conciertos y negocios, Saymón Díaz confesó que se esfuerza por dedicarle más tiempo a su esposa y a sus tres hijos. Porque al final del día, esta industria es una batida que demanda muchísimas horas y una entrega total. ¿Quién no ha sacrificado su tiempo por una pasión así, o qué?.

¿Cuál de estos chismecitos de la producción de conciertos te dejó con la boca abierta?