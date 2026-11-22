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¡Prepárense, que el amor es de ida y vuelta! La cantante urbana Yailin La Más Viral y el peluquero Yoanki han vuelto a las andadas y están retomando su relación. Esta noticia llega después de que la pareja pasara por una ruptura sentimental que los mantuvo separados, aunque no por mucho.

La artista sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías y videos junto a Yoanki en sus historias de Instagram. En las imágenes se les ve disfrutando de momentos súper románticos y, por supuesto, dándose unos cuantos besos. Parece que las diferencias se fueron a volar, porque estas publicaciones dejan claro que la pareja ha superado su bache y decidió seguir.

Por si quedaba alguna duda, Yoanki escribió una frase en su cuenta de Instagram: «Contra todo y contra todos, siempre tú y yo», Como era de esperarse, estas fotos y videos desataron una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios de las redes sociales. A la gente le encanta el chisme, ¿verdad?

La verdad es que esta reconciliación ha despertado un montón de curiosidad, especialmente porque sus seguidores estaban al día con cada cambio en la vida sentimental de Yailin. Hay que recordar que la artista urbana dominicana ya había confirmado en una transmisión en vivo con Santiago Matías “Alofoke” que fue ella quien puso el punto final a la relación con Yoanki. En ese entonces, Santiago Matías le preguntó cómo ella "bota a un hombre", y Yailin, muy a su estilo, respondió que "depende de la situación". Además, expresó su deseo de que la separación fuera definitiva.

En ese momento, Yailin también negó rotundamente que la ruptura hubiera sido por una infidelidad. "No hubo infidelidad, solamente nos dejamos", afirmó la artista, intentando calmar las especulaciones sobre los motivos de la separación. Ahora, la expectativa está en ver si esta nueva oportunidad les sirve para consolidar el amor y dejar por fin atrás todo lo que los llevó a separarse. ¡A ver qué nos trae esta nueva temporada!