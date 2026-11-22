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¡Ay, mi madre! La mismísima Alexandra MVP, esa empresaria e influencer que siempre nos tiene pegados a la pantalla, nos sorprendió con una dosis de pura ternura que rompió el internet. Es que la doña se decidió a enseñarnos por primera vez la carita de su segunda princesa, Gia Marie, y el coro de la gente se fue en un "¡awww!" colectivo. La pequeña cumplió apenas un mes de nacida y ya es una sensación, ¡una estrella en pañales!

La MVP no se quedó solo con las fotos divinas, no señor. Acompañó el carrusel con un mensaje lleno de fe y amor de madre, de esos que te hacen suspirar. Le echó muchas bendiciones a su pequeña, declarando: “Declaro que estás cubierta con la sangre de Jesucristo, mi niña, y que Dios te guarda y te protege cada día de tu vida”. ¡Así se habla! Y para que no quedara duda de su devoción y gratitud, agregó otra perla de sus buenos deseos: “Declaro sobre ti mucha salud, una vida larga y bendecida, y que crezcas rodeada de amor. Gracias, Papá Dios, por regalarme la dicha de ser tu mamá”.

Y es que esta belleza de Gia Marie viene a completar la familia que ya conocíamos. Ella es la hermanita menor de Charlotte Marie, la primera hija de Alexandra, quien es fruto de su relación con el durísimo del urbano, Mozart La Para. ¡Familia de talentos y bellezas, se notaaaa!

Como era de esperarse, apenas Alexandra MVP soltó esa publicación, las redes se volvieron locas. Los seguidores, con los corazones blanditos, no pararon de dejarle mensajes de cariño y felicitaciones a la recién llegada y a su famosa mami. ¡Un derroche de amor virtual! Definitivamente, Gia Marie ya tiene más fans que algunos artistas con años en la industria. ¿Será que le heredó el carisma de su madre o el ritmo de su padre? ¡A ver si la vemos pronto bailando un merengue!