Espectáculos

¡Ay, mi madre! Hasta los grandes tienen sus vainas. El pasado miércoles, casi a la medianoche, después de sudarla en un concierto en Miami Beach para presentar “Taracá”, su último disco, Jorge Drexler se encontró en la barra de un bar con un problema muy común: no veía ni pa’ dónde iba la carta de tragos sin sus lentes. Y es que no ver bien de cerca por la presbicia es una de las cosas que más le caen pesadas ahora que es un sexagenario.

Jorge Drexler es un artista de primera, un cantautor uruguayo que ha sabido fusionar poesía y ritmos de manera única, Es de esos que cada álbum nos invita a un viaje nuevo, y en este caso, nos pone a reflexionar sobre la edad y la música con una franqueza que nos encanta.

“Taracá”: Un Viaje Sonoro con Sabor a Uruguay

Con “Taracá”, Drexler nos lleva de vuelta a los sonidos de su natal Uruguay. Él mismo ha dicho que le hubiera encantado regresar a vivir allá, pero los hijos lo tienen “atado” a España, país al que llegó en 1995 con el número de teléfono de Joaquín Sabina en el bolsillo, buscando una oportunidad. ¡Qué historia! El nombre del álbum, “Taracá”, es un invento suyo, inspirado en el sonido de uno de los tambores del candombe, un género afro-uruguayo. Pero la cosa no se quedó ahí, porque un músico joven, Facundo Balta, le dio otro significado: “Está bueno, porque me hace pensar en estar acá”. Y así fue que Drexler terminó escribiendo en “El tambor chico” esa frase que te pone a pensar: “Estar acá y estar ahora”.

Para Drexler, el candombe es “una maravilla”, “un regalo de África a Uruguay que le da una identidad” y que los define culturalmente. Nos recuerda cómo la música africana, que llegó con las personas esclavizadas a América, ha tenido una presencia cultural mucho más grande que la cantidad demográfica de sus descendientes. Y es que la música tiene ese poder, de trascender fronteras y de dejar huellas imborrables.

Defendiendo el Reguetón (¡Sí, el Reguetón!)

Mientras celebra los tambores de Montevideo, Drexler también sale al rescate de un género que ha sido muy “maltratado” pero que no para de sonar: el reguetón. ¡Así mismo! Él invita “a mover ese culo” en una de sus canciones y nos recuerda que la historia está llena de bailes que fueron castigados por ser “procaces”. La zarabanda en la España del siglo XVI, el chuchumbé en el México del XVIII, el tango en el Río de la Plata, el candombe en Montevideo y, claro, el reguetón en Puerto Rico, que en los noventa fue perseguido por su contenido sexual. ¿La conexión? Todos vienen de ritmos africanos, nos recalca el artista.

Drexler es claro: el ser humano ha cantado sobre sexo desde que empezó a cantar. Menciona desde el “Cantar de los Cantares” de la Biblia hasta los trovadores medievales, diciendo que el amor siempre ha incluido el deseo. Para él, es clave diferenciar entre letras con alto contenido sexual y aquellas que son discriminatorias o vejatorias hacia la mujer, ¡y que esto no es solo del reguetón! Por ejemplo, “Every Breath You Take” de The Police, con su “I’ll be watching you”, para él tiene “un carácter claramente tóxico”. O esa de The Beatles que dice “Preferiría verte muerta, niñita, antes que verte con otro hombre”, que es una amenaza de muerte, ni más ni menos.

El uruguayo hasta le puso el ojo a colaborar con Young Miko para explorar ese lenguaje de “las cosas que la gente dice en la intimidad de la alcoba”, algo que Bad Bunny o la misma Young Miko logran, pero él todavía no domina, aunque le interesa aprender. En vez de criticar el reguetón, Drexler critica la desconfianza a lo nuevo, “ante el eros y ante la fuerza vital que se manifiesta en el cuerpo”. Asegura que al reguetón lo discriminan por su origen y por la edad. ¡Y es que el hombre tiene razón! ¿Cuántas veces no hemos escuchado a gente, incluso colegas, diciendo que la música de ahora que no tiene sentido, ni melodía, o que la música de verdad era la de antes? Y a ellos, sus viejos les decían lo mismo cuando hacían punk o rock and roll. ¡La historia se repite!

Los 62 de Drexler: ¿Viejo yo? ¡Qué va!

Aunque no los aparente ni de cerca, Drexler tiene 62 años. Tal vez sea porque sigue haciendo cosas de chavos, como surfear. Dice que no sabe cuánto tiempo más podrá subirse a la tabla, pero que si el cuerpo se lo permite, seguirá porque ama el mar y siente una conexión especial. “Hay una parte tuya que va aprendiendo a ser viejo, pero hay otra parte a la que le cuesta muchísimo”, admite, refiriéndose a “abandonar la fe en el cuerpo”.

Cuenta que por los 40 años empezó a notar que el cuerpo “no es para siempre”, y eso le produjo el efecto contrario: se puso a celebrarlo más. Empezó a bailar y a cuidarse más. Es cierto que ya no tiene la resistencia de los 25, pero no siente que su cuerpo sea un limitante, sino “un objeto de celebración por ahora”. Claro, no todo es color de rosa; tiene sus achaques: una cicatriz de la guitarra clásica, callos de tanto tocar, dolores de cuello por las posiciones… “La música es muy dura con el cuerpo”, dice, pero las lleva con orgullo. Después de ganar un Oscar en 2005 y separarse de su pareja, con quien tuvo a su primer hijo, Drexler entró en un período un tanto oscuro de su vida, en el que sufrió una dep

Pero vamos, que un tipo como Jorge Drexler, que surfea, baila y defiende el reguetón, nos demuestra que la edad es solo un número, ¡y que la buena música no tiene caducidad! ¿Quién más se siente identificado con eso de que el cuerpo a veces te pide cacao, pero el espíritu sigue adelante?