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¡Dígame a ver si esto no era de esperarse! La vaina de Pedro Jesús y Carlos Martín Carle, “¿Qué esperas?”, no es que esté pegá', es que se adueñó del número uno en el chart de Salsa de Monitor Latino aquí en la República Dominicana ¡por segunda semana corrida!

Este sencillo, lanzado el 10 de septiembre de 2026 bajo el sello Mayimba Music, sigue sonando en to' las emisoras del país. Y claro, ¿quién no va a querer esa salsa? Con el toque especial de Carlos Martín Carle en la guitarra eléctrica, esa vaina suena diferente, le da un flow tropical refrescante y nuevo que te pone a mover los pies sin pedir permiso. Es una mezcla que no sabías que necesitabas.

El propio Pedro Jesús, que es cantautor, arreglista y productor, se encargó de la producción y los arreglos musicales de la canción, así que el hombre sabe lo que hace. Y para que sonara nítido, Luis “Peke” Vega hizo su magia en la ingeniería de mezcla y masterización. La canción ya en octubre andaba dando señal en el listado de Hot Songs de Monitor Latino, pero ahora sí que coronó.

Con este logro, Pedro Jesús y Carlos Martín Carle están confirmando que la salsa dominicana sigue viva y evolucionando en el Caribe, y Mayimba Music está fortaleciendo su catálogo tropical a nivel internacional. Si aún no la has puesto en repeat, ¿qué esperas tú? Está en todas las plataformas digitales y el video oficial en el canal de YouTube de Mayimba Music pa' que lo goces.

¿Cuál otra salsa dominicana crees que le dará en la madre al chart así de rápido?