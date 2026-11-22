Espectáculos

Anayka Fox, la inolvidable voz femenina del temazo noventero "Rica y Apretadita", por fin habló claro sobre su vínculo sentimental y profesional con El General. La cantante, cuyo nombre real es Judith Cortés y es de origen dominicano, se desahogó en una entrevista con Silvio Mora y en "Esto no es radio", revelando una relación tóxica que duró ¡trece años!

Imagínate la vaina: ella conoció al artista panameño por casualidad en una cabina telefónica. En ese entonces, Anayka diseñaba los atuendos icónicos del reguesero y su mamá los cosía. Lo acompañaba a giras y programas de televisión sin ver un solo chele de salario. ¡Como pa' dar gritos!

Cuando le preguntaron si hubo golpes en la relación, Anayka aseguró que El General frenó su crecimiento profesional. Según contó, él era quien le trancaba y tumbaba los negocios, y la relación terminó de malas maneras. O sea, la vaina estuvo fea. Tan fea que hasta escuchar la canción que la hizo famosa le daba crisis de angustia y dolor, y tuvo que perdonar para poder sanar.

Y agárrense de ahí, que la cosa no termina. Después de más de 30 años de "Rica y Apretadita", Anayka confesó que ¡jamás ha recibido dinero por las regalías musicales! "Bueno, llevo 32 años esperando", soltó con contundencia. Para colmo, firmó un contrato discográfico de ocho años con El General, grabó dieciséis temas, pero ¿cuántos salieron a la luz? ¡Solo "Sinvergüenza"! Uno solo.

Ahora, la intérprete está trabajando en un documental autobiográfico. Dice que es para sanar su propia historia y, lo más importante, alertar a otras mujeres sobre el abuso emocional.