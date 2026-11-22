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¡Atención, gente de la farándula! El productor Leandro Álvarez acaba de caerle atrás a su primer Latin Grammy y no fue con cualquier vaina, sino con el álbum "Chula" de nuestra propia artista dominicana Techy Fatule. Él mismo, un productor de Río Gallegos, Argentina, está que no cabe en la ropa de la emoción, y no es para menos, ¡ya era hora de que se coronara en lo latino!

Álvarez, que ya tenía dos Grammys de los anglosajones, tenía esa espina clavada porque siempre ha hecho música latina y el Latin Grammy se le escapaba. Contó que esto se pudo lograr con el álbum de Techy, a quien describió como una gran artista de República Dominicana con la que trabaja desde hace muchos años.

La Conexión Que Lo Cambió Todo

¿Y cómo fue que se cocinó este arroz con habichuela tan sabroso? Pues mira, Leandro Álvarez conoció a Techy Fatule a través de su propio proyecto, llamado "Criollas". En ese invento, él trabajaba con artistas de distintos países de América Latina, y ahí fue donde nuestra Techy entró al juego. Lo que empezó como una colaboración artística, se convirtió en una amistad fuerte, de esas que luego abren puertas a otras vainas cheverísimas.

De esa amistad fue que nacieron las nuevas colaboraciones. Para el álbum "Chula", el que al final se llevó el Latin Grammy, la cosa fue poco a poco. Al principio, a Álvarez lo llamaron solo para que le metiera mano a un arreglo de una canción. Después, le pidieron que arreglara otra. Pero la cosa se puso seria, porque al final terminó metido en la ingeniería de todo el disco, ¡sí, del álbum completo!, y hasta produjo algunas canciones. Dijo estar muy contento de ser parte de ese proceso.

Un Reconocimiento con Doble Sabor

Leandro no solo está contento por él, sino también por Techy. Él mismo destacó que "Chula" es un álbum mega especial para ella, porque Techy pasó por momentos difíciles a nivel personal mientras lo estaba creando. Por eso, para él, estos reconocimientos valen el doble. ¡Qué bonito que le dé ese valor extra al esfuerzo de la artista!

Y es que, aunque uno nunca trabaja por un premio, como él mismo confesó, estos galardones te hacen ver que las cosas van por buen camino.

El Secreto de su Flow Versátil

Este pana no es de los que se encasilla en un solo ritmo. La carrera de Álvarez se destaca por ser más variada que un playlist de fiesta en Santiago: ha trabajado desde el folklore hasta el merengue, la bachata, el pop, el rock y el rap. Él lo ve como una búsqueda constante y, cuando lo buscan para un proyecto, se lanza con criterio y respeto por cada género y cada artista, tratando de aprender en el camino. ¡Un verdadero camaleón musical!

Según él, cada género le deja mucho aprendizaje en el proceso creativo y siempre aparecen desafíos nuevos. Es esa curiosidad y ese respeto por la música lo que lo ha llevado a trabajar con gente grande y a ganar tremendo prestigio entre sus colegas, que son los que votan en la Academia.

Lo Que Viene Bajando

Con esta subida de ánimo, Leandro Álvarez no para. Apenas unos días después de los Latin Grammy, ya le cayeron tres nominaciones más a los Grammy anglosajones. ¡Tres! Dos de ellas por un proyecto con Busta Rhymes y J Dilla llamado DILLAGENCE II, y otra por el álbum de Marc Marcel, Black Shaman Strikes Back, en la categoría de Mejor Álbum de Poesía Hablada. Resumió que en pocos días vivió muchas emociones juntas.

Estos reconocimientos no solo le dan brillo, sino que le abren puertas a más proyectos y colaboraciones. Además, confirmó que sigue metiéndole mano a proyectos de folklore, como los álbumes de Chango Spasiuk y Horacio Banegas.

Y pa'l cierre de este 2026 y lo que viene para el año que entra, este productor tiene la agenda full. Viene un single que estrenará en Buenos Aires con Luna DS y Nina Ventre, donde él metió su producción. También está trabajando en un disco de propuesta oscura y rockera con Luna DS, que ya se empezó a grabar en Los Ángeles y que planean lanzar pa' mayo del próximo año. Y por si fuera poco, el proyecto con Chango Spasiuk lo describe como muy ambicioso. Concluyó que está muy contento y agradecido por el trabajo y los desafíos. ¿Quién diría que un Latin Grammy abriría tantas puertas, verdad?