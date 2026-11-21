Espectáculos

Llevamos trece años esperando el GTA VI, y la fiebre por su lanzamiento se siente en todo el mundo. ¡Es que no es pa' menos! La expectativa es una locura, no solo por la escala de producción histórica que promete, sino también por la selección musical de lujo que nos traen.

La banda sonora principal, a cargo de "Flower In A Hurricane", es una combinación explosiva. Juntó a la dupla francesa Justice con la talentosísima estadounidense SZA, y a los australianos Tame Impala y King Gizzard & the Lizard Wizard. ¡Ese combo suena a pura candela, la verdad!

Además, como ya es costumbre en este videojuego que nos tiene enganchaos, tendremos nuestras queridas emisoras de radio. Las legendarias emisoras Flash FM y Cocoteo FM también tendrán música, con grandes artistas internacionales. Con esa gente de entrada, sabemos que la experiencia auditiva va a ser otro nivel. ¿A quién más están deseando escuchar en las ondas de GTA VI?