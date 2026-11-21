Famosos

El Gran Santo Domingo se prepara para una descarga de sabor y alegría con la llegada de "Merengueros, el Festival". Este magno evento cultural arrancará con broche de oro el próximo 26 de noviembre, justo cuando conmemoramos el Día Nacional del Merengue, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¡Una excusa perfecta para tirarse a bailar!

La fiesta no será de un día, ¡sino de tres! Desde el 26 hasta el 28 de noviembre, a partir de las seis de la tarde, el icónico Monumento Faro a Colón será el escenario de este fiestón. La producción está a cargo de Alberto Cruz Management, así que ya sabemos que el montaje será de primera.

La cartelera es de otro nivel, ¡una verdadera constelación de estrellas que promete poner a todos a gozar! El carismático Ala Jaza ya confirmó su presencia, listo para desbordar su energía en tarima. Y no está solo, porque la lista de protagonistas es larguísima y de pura crema. Se suman Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Pochy Familia, Jandy Ventura (El Legado), Omega El Fuerte y Kinito Méndez. ¡Díganme si eso no es un trabuco!

Pero la cosa no para ahí. También subirán a escena El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Krisppy, Pablo Martínez, Rafely Rosario, Checho Rosario, Zulinka y Miguel (Los Hijos de Barry Pérez), El Jeffrey y Dioni Fernández. Y por si fuera poco, para completar la gozadera, también llevarán su música al festival Ebenezer Guerra, Tierra Seca, Rusbelt, Carlos Alfredo Fatule, Sin Fronteras, Los Villalona, Aníbal Bravo, Raquel Arias, Raul Acosta y Oro Sólido, Amarfis, Mala Fe, El Cata, Tito Swing y Martha Candela. ¡Un elenco que es un verdadero regalo para el oído!

"Merengueros, el Festival" no solo busca armar el rumbón del año, sino también exaltar los valores de nuestro merengue, posicionando a Santo Domingo Este como un epicentro cultural y turístico de primera. Así que ya saben, a desempolvar los zapatos de baile, que la rumba merenguera está a la vuelta de la esquina. ¿Con cuál artista te vas a desgaritar cantando?