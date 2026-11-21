Espectáculos

Miriam Cruz dejó la vara alta en Maracaibo, Venezuela, con un concierto que fue puro fuego. La Diva del Merengue se presentó en el marco de la celebración de los 60 años de la Feria de La Chinita.

Su presentación fue una descarga de energía, elegancia y ese swing dominicano que no falla. Con un cuerpo de baile que no se quedaba atrás y una producción de otro nivel – ¡con doble cambio de vestuario, nada más y nada menos! – Miriam reafirmó su poderío escénico y el carisma que la tiene como una de las figuras más representativas de nuestra música.

Este fiestón en Maracaibo forma parte de una gira internacional que la tiene recorriendo Centro y Sudamérica, llevando su amplio repertorio y su propuesta renovada a la gente que la quiere. Es que nuestra Diva no se cansa de brillar.

Y como lo bueno no se acaba, después de Venezuela, Miriam ya está con los motores encendidos para Guatemala. Del 26 al 30 de noviembre permanecerá en ese país y realizará tres conciertos para cerrar con broche de oro esta etapa de su tour. ¡A meterle candela al público guatemalteco!

Con cada tarima que pisa, Miriam Cruz nos confirma que es una de las embajadoras más duras de la música dominicana. Ella es pura alegría, energía y estilo, abriendo caminos y fortaleciendo nuestra presencia musical por toda Latinoamérica. Desde Perú hasta Venezuela, y ahora rumbo a Guatemala, la Diva sigue escribiendo su propia historia. ¿Quién dijo que el merengue no prende? ¡Aquí hay merengue pa' rato y del bueno!