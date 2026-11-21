Espectáculos

Ayer, Rosalía demostró de nuevo que su “Lux” es oro puro, llevándose cuatro premios en los Los40 Music Awards en Barcelona. ¡Y eso que la semana pasada ya había cogido cinco Grammy Latinos y estaba nominada a otros nueve Grammy! La artista, que es de Sant Esteve Sesrovires, se coronó como Artista Global del Año. Su disco “Lux” se llevó el de Mejor Álbum, y su video musical “Berghain” fue el Mejor Vídeo Musical. Como si fuera poco, su gira de presentación del álbum fue la Mejor Gira en la Categoría Internacional. ¡Qué abusadora!

Romeo Santos y Prince Royce también se llevaron su parte. Ellos subieron al escenario del Palau Sant Jordi a buscar varias estatuillas. Su disco “Better Late than Never” fue elegido como Mejor Álbum Latino, y su canción “Dardos” se llevó el galardón a Mejor Canción Latina. Además, la emisora no le pensó dos veces para coronar a Romeo Santos como “rey de la bachata” con un Golden Icon. ¡Así se hace, bachateros! Demostrando que el género sigue vivo y dando cátedra.

Claro que hubo más gente brillando en la noche de premios. En lo internacional, Olivia Dean se llevó el de Mejor Álbum por “The art of loving” y el de Mejor Artista del Año, mientras Ravyn Lenae fue la Mejor Canción por “Love me Not” y Artista Revelación.

A nivel nacional, Quevedo se alzó como Mejor Artista del Año, y Aitana se consagró con Mejor Canción por “Superestrella” y Mejor Gira con su “Cuarto Azul World Tour”. Pablo Alborán fue el Mejor Artista en Directo. La concursante de OT 2023, Chiara Oliver, fue la Artista Revelación, y el canario Lucho RK, el Mejor Artista Urbano. La colaboración entre Ana Mena y Lola Índigo en “Pa ti toa 3” fue la Mejor Colaboración.

Y en la categoría Global Latina, Camilo fue el Mejor Artista. Eladio Carrión brilló como Mejor Artista Urbano y con el Mejor Álbum Urbano por “Corsa”, y Manuel Turizo fue el Mejor Artista en Directo. Turizo logró otro galardón gracias a “Apambichao”, colaboración con Maluma, quien también participa en “Pa’ la seca”, Mejor Colaboración Urbana junto a Ryan Castro. Este último obtuvo el premio a Mejor Canción Urbana Latina por “La villa”, con Kapo. Y como no podía ser de otra forma, Bad Bunny y su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” fueron aclamados como Mejor Gira Latina.

La velada, que duró cuatro horas y tuvo shows de Quevedo, Olivia Dean, Lola Índigo, Camilo y Guitarricadelafuente, entre otros, demostró que la música latina y global está en su mejor momento. ¿Quién más crees que merecía llevarse un premio de esos?