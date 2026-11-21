Espectáculos

¡Atención, fanaticada de la buena comunicación! La dominicana Marina Frías está en modo imparable y nos tiene con la boca abierta, porque acaba de agarrar su segunda nominación a los prestigiosos Premios Voces en Ecuador 2026. ¡Sí, mi gente, por segunda vez! Esto no es cuento, es un reconocimiento brutal a una trayectoria profesional impecable y a todos esos aportes que ella le ha metido con alma y vida al universo de la comunicación. ¡Esa mujer es un ejemplo viviente de que el trabajo duro siempre paga!

Y no crean que esto es casualidad. Marina ya nos había dejado boquiabiertos el año pasado, cuando fue nominada a reconocimientos en Colombia y Venezuela, y resultó galardonada por su destacada labor como la voz oficial femenina de nuestra propia Radio Televisión Dominicana (RTVD). O sea, que nuestra Marina no solo es profeta en su tierra, ¡sino que está exportando talento del bueno pa'l mundo entero! Se ve que a ella no hay quien la pare cuando se trata de poner a brillar nuestra bandera en escenarios internacionales.

Como era de esperarse, la comunicadora está súper feliz y agradecida con esta nueva distinción. Y es que Marina tiene una visión de la comunicación que va más allá de los premios. Ella misma lo ha expresado con una humildad que nos encanta, dejando claro el compromiso y la responsabilidad que implica este oficio. Escúchenla, que ella lo dijo con sus propias palabras, y así mismo la citamos: “Recibo esta segunda nominación en la Segunda Entrega de los Premios Voces en la Mitad del Mundo, Ecuador 2026, no como un logro personal, sino como un reconocimiento a toda una vida dedicada a darle valor a la palabra”. ¡Una lección para todos los que piensan que esto es solo hablar bonito! Para ella, cada palabra cuenta.

Es que Marina Frías es una artista de la palabra, ¡y no es exageración! Con una trayectoria que abarca un montón de facetas —desde la locución y la producción hasta el canto— ella ha sabido hacer de su voz esa herramienta clave para transmitir conocimientos que nos dejan pensando, emociones que nos mueven el piso y valores que nos hacen mejores personas. ¡Ella tiene el don, la verdad! Está convencida, y nosotros con ella, de que la locución no es un simple comunicado. Para ella, es una responsabilidad social de la más alta categoría y un compromiso real con cada una de las personas que la escuchan día a día. ¡Con to' y to', nuestra Marina es un fenómeno!

Esta segunda nominación solo viene a reafirmar el alcance impresionante que tiene su trabajo. ¡No hay donde esconderse del talento de esta mujer! Y lo mejor de todo es que vuelve a poner el nombre de República Dominicana en el mapa de los escenarios internacionales, proyectando la calidad y esa profesionalidad única que tienen los comunicadores de aquí. ¡Nosotros lo sabíamos, pero siempre es bueno que el mundo lo confirme!

Ahora la pregunta del millón es: ¿se vendrá con el galardón bajo el brazo desde Ecuador en 2026? Lo que sí es un hecho es que ya nos tiene orgullosos con solo verla ahí, entre los grandes. ¿Tú crees que se lleve el premio esta vez? ¡A cruzar los dedos por nuestra dura!