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¡Qué fuerte! El mundo de la música está de luto. Bruno Mars, el artista que nos pone a bailar con cada tema, anunció el fallecimiento de su papá, Peter Hernandez, a sus 74 años. La noticia, que llegó vía People, se regó como pólvora en las redes sociales, donde el cantante le dedicó un mensaje que nos llegó al alma.

Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernandez, es un cantante, compositor y bailarín estadounidense, aclamado por su icónico estilo retro, su impresionante rango vocal y sus enérgicas presentaciones en vivo. Antes de convertirse en una estrella mundial, Mars se dio a conocer en Hawái desde niño imitando a Elvis Presley, un talento que se desarrolló en el entorno musical de su familia.

Una despedida con el corazón en la mano

Mars compartió en Instagram una foto junto a su padre en una cama de hospital, acompañada de otras imágenes familiares. El mensaje que publicó dejó claro el profundo dolor y la gratitud que siente. “Si alguna vez me han escuchado hablar de él, siempre he dicho que fue el hombre que me enseñó todo lo que sé, sobre todo cuando se trata de música”, escribió Bruno Mars, dejando más que claro la importancia de su viejo en su formación.

El artista también recordó la familia que su padre formó junto a Bernadette San Pedro Bayot, su madre, quien falleció de forma inesperada por un aneurisma cerebral en 2013. “Crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí”, afirmó Mars, reconociendo el esfuerzo de su padre. Para él, Peter Hernandez fue el mejor papá del mundo, y lo extrañará todos los días.

La música en la sangre: el legado de Peter Hernandez

Peter Hernandez creció en Brooklyn, Nueva York, rodeado de música, y esa pasión la transmitió a sus hijos. Con su exesposa Bernadette San Pedro Bayot, tuvo a Bruno, Eric, Tiara, Tahiti, Presley y Jaime. Con raíces judías y puertorriqueñas, el padre de Mars habló de ellas en una entrevista en 2014.

Desde pequeño, Peter acompañó a su propio padre a presentaciones musicales y creció escuchando la orquesta latina donde tocaba. A los trece años adoptó el nombre artístico de Dr. Doo-Wop y formó el grupo Love Notes en Hawái, una agrupación que llegó a tener dieciocho integrantes. En 2014, la banda fue reconocida e ingresó al Doo-Wop Hall of Fame. En la década de los noventa, Hernandez encabezó un espectáculo en el Sheraton Waikiki Hotel junto a su grupo y llevó a sus hijos al escenario. Estas presentaciones fueron clave para que Mars desarrollara su famoso personaje de “mini Elvis”, incluso apareciendo en la película Honeymoon in Vegas en 1992, con solo seis años, interpretando a “Little Elvis”.

El “mini Elvis” y el estilo que marcó a Bruno

Tras el divorcio de sus padres, cuando Mars tenía doce años, el cantante y su hermano Eric se mudaron varias veces junto a Peter Hernandez. A pesar de las dificultades económicas, Mars recordó en 2016 que su padre era el rey de encontrar pequeños lugares donde quedarse, pero que la cercanía familiar lo hizo ver ese periodo de otra forma: “Nos teníamos unos a otros y nunca se sintió como si fuera el fin del mundo”.

Mars siempre ha atribuido a su padre gran parte de su gusto por la ropa, los anillos, los Cadillacs y, claro, su manera de entender el ritmo. “Todo mi sentido del ritmo existe porque mi papá me enseñaba a tocar los bongós cuando era niño”, reveló el cantante. Y sobre su estilo, afirmó: “Era un músico trabajador de la vieja escuela. De ahí vienen los anillos, los zapatos de charol, los trajes y el copete. Todo nace de ver a mi padre”. Peter Hernandez, orgulloso, dijo en 2014 que era el hombre más orgulloso del mundo por Bruno Mars, su hermano y sus hermanas.

Al final del día, queda claro que el talento de Bruno Mars tiene raíces profundas en el amor y la pasión musical de su viejo. Un legado que va a seguir sonando para siempre, ¿o no?