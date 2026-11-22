Espectáculos

Juan Luis Guerra Seijas no es solo un nombre, ¡es una institución, mi gente! Este cantautor, músico y productor dominicano, con más de cuatro décadas de una trayectoria que es puro brillo, ha puesto la bachata y el merengue en el mapa global. ¡Él no solo canta, él eleva nuestros ritmos caribeños a un nivel que traspasa fronteras, conquistando los escenarios más prestigiosos del mundo entero con su agrupación 4.40! Sus conciertos son mucho más que un show; son una experiencia garantizada de un viaje poético y rítmico que nadie se quiere perder. Con más de 30 millones de discos vendidos y un montón de premios que hasta cansa contarlos, incluyendo 31 Latin Grammys, tres Grammys de EE. UU. y la histórica distinción como Compositor Latino del Año en 1995, es obvio que el hombre es un genio musical. ¡Y ahora viene a encender la rumba en Honduras, cortesía de BAC!

¡La fiesta es el 5 de diciembre en Tegucigalpa!

¡Atención, atención! Agarren su calendario, su marcador de fechas importantes y marquen con rojo brillante: el sábado 5 de diciembre de 2026, el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa se va a estremecer con la presencia del maestro. Imagínense esa noche: el escenario vibrando con cada nota, la poesía en cada letra, el ritmo que te obliga a mover el esqueleto y esa elegancia sonora única que solo Juan Luis Guerra y su inigualable 4.40 saben entregar. ¡Esto no es un concierto cualquiera, es un evento histórico!

El repertorio que nos espera promete ser un festival de éxitos que han marcado generaciones enteras, desde los que ya tienen canas hasta los más jovencitos. ¿Quién en esta República y más allá no ha cantado a pulmón "La bilirrubina", ha dedicado "A pedir su mano" o se ha derretido con la dulzura de "Burbujas de amor" y "Mi bendición"? ¡Y ni hablar de "Ojalá que llueva café", que es un himno! Con sus producciones más recientes también en la mezcla, esto no es solo un concierto; es una fiesta de baile incontenible, un chapuzón en la nostalgia de los buenos tiempos y una inyección de alegría contagiosa que nos hará despedir el 2026 con la mejor vibra y los ritmos caribeños de todos los tiempos. La verdad es que BAC Honduras se la botó con esta sensacional velada musical, ¡poniéndonos a todos a sudar la camiseta de la emoción!

Los beneficios de BAC: ¡para los que no se duermen!

Y como BAC no juega a medias, para este conciertazo vienen con una pila de beneficios diseñados especialmente para sus clientes, porque ellos saben cómo consentir a la fanaticada. Los tarjetahabientes de BAC tuvieron la oportunidad de asegurar sus tickets con un atractivo 15% de descuento en preventa, vigente hasta el viernes 20 de noviembre.

Pero ¡ánimo!, no todo está perdido. Para que nadie se quede fuera de esta gozadera, todavía pueden comprar sus boletos con cuotas a cero por ciento de interés, que pueden estirar hasta un comodísimo plazo de 12 meses. ¡Eso sí es una ganga que te permite disfrutar sin sentir el tablazo completo de una vez! Además, pueden comprar sus boletos con 50% de descuento al canjear puntos BAC. Las boletas están disponibles online a través de www.eticket.hn y, para los que prefieren la experiencia de compra en persona, pueden encontrarlas en los kioscos de Metromall y Mall Multiplaza en Tegucigalpa, y también en Mall Multiplaza San Pedro Sula. ¡Así que no hay excusa que valga para quedarse fuera de esta rumba!

BAC: el banco que no solo piensa en números, ¡piensa en fiesta!

Esta movida magistral de traer al mismísimo Juan Luis Guerra es parte de la gran celebración del 50 aniversario de BAC, y la verdad es que les quedó de maravilla para reafirmar su liderazgo indiscutible. Mónica Arita, la gerente de comunicación e imagen corporativa de BAC, lo dejó claro en la conferencia de prensa con unas palabras que resonaron con todos: "Celebrar 50 años es ante todo, agradecer la confianza de nuestros clientes, quienes han sido parte fundamental de esta historia. Hemos acompañado sus proyectos, sueños y momentos importantes. Por más de 25 años también hemos compartido experiencias que nos unen a través de la música. Queremos celebrar junto a ellos regalándoles una noche especial, llena de sorpresas y actividades preparadas para esta gran fiesta, de la mano de un artista que ha marcado generaciones". ¡Y qué mejor manera de agradecer que con un concierto del dominicano!

Es que no es la primera vez que BAC apuesta por el entretenimiento y las experiencias memorables. Por más de 25 años, han trascendido los límites de la banca tradicional, demostrando que son mucho más que transacciones y cuentas. Se han convertido en el principal promotor del arte, la música, la gastronomía y hasta la moda en Honduras. Crean esos espacios memorables que conectan emociones y enriquecen el tejido cultural de la nación, y, como bien dicen ellos, ¡los conciertos son su piedra angular! De hecho, para que vean que no es cuento, ¡hasta regalaron boletos en la misma conferencia de prensa! Es un banco que, además de los números y las finanzas, ¡claramente sabe cómo armar una buena fiesta y poner a gozar a su gente!

Así que ya saben, ¡preparen la garganta para cantar a todo pulmón y la cadera para bailar sin parar, que el maestro Juan Luis Guerra nos pone a gozar en Honduras como solo él sabe! ¿Quién se anota pa' la rumba del año?