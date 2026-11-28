Espectáculos

Vlady Gómez volvió a encender la mecha y lanzó fuertes declaraciones contra Darileidy Concepción, mejor conocida como Crusita. El comunicador fue directo y aseguró que no la soporta, recordando que ya tenían roces desde que estuvieron juntos en un reality show.

Pero Vlady no se quedó solo en el sentimiento. Cuestionó lo que, según su valoración, ha sido el desempeño comercial de los productos de maquillaje y perfume que lanzó Crusita, comparándola con Gigi. Según él, Gigi sí tiene un crecimiento artístico y un alcance internacional que se nota.

Para rematar, soltó que Gigi "por lo menos canta, hace algo, factura y se mueve", dejando claro que ve mucha más actividad en ella que en la otra.

Lo curioso es que, aunque se estén tirando por aquí, Vlady admitió que se encontraron en una alfombra roja y que, a pesar de que no se pasan, se portaron cordiales el uno con el otro.