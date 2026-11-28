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El periodista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, reiteró el jueves 26 de noviembre de 2026 que Estados Unidos está inconforme con la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). El tema es el proceso de contratación de la empresa Viettel y, según Martínez Pozo, esto coloca al Gobierno dominicano en una posición delicada frente a su principal socio comercial.

Para el comunicador, fue muy inusual que la embajadora estadounidense apareciera el miércoles en dos programas de comunicación para expresar la posición de su país sobre la decisión del organismo regulador. Él considera que, en circunstancias normales, la representación diplomática habría comunicado su inconformidad sin que la embajadora tuviera que ir personalmente a los medios.

Un roce telefónico y tensiones comerciales

Martínez Pozo presume que algún acontecimiento previo detonó la reacción de la diplomática. Él cree que hubo una conversación telefónica entre la embajadora y el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, la cual, según indicó, no se produjo en los mejores términos.

El periodista explicó que, aunque República Dominicana tiene plena soberanía para decidir, hay una interdependencia económica y comercial con Estados Unidos que no se puede ignorar. Según él, las autoridades estadounidenses ven la licitación como un procedimiento diseñado a la medida de ciertos intereses, justo cuando el país quiere negociar asuntos comerciales clave para la economía.

Negociaciones pendientes

Entre los temas que el Gobierno dominicano tiene pendientes de negociar con Estados Unidos están los aranceles que afectan las exportaciones nacionales y las diferencias comerciales del sector arrocero. Martínez Pozo sostuvo: “Pero ese es el mismo país que está interesado en negociar otras cosas con urgencia incluso, que tiene un problema de unos aranceles, que tiene un problema con los arroceros, que tiene una serie de problemas que quiere negociarlos con otros que también tienen su soberanía”.

Finalmente, Martínez Pozo descartó que la actuación de Indotel sea solo una decisión individual de Guido Gómez Mazara, afirmando: “No creo que esto sea una cuestión individual, y sé que no es individual, esto es del Gobierno”. Reiteró que la controversia vuelve la situación compleja, pues hay que conciliar la soberanía con los intereses económicos y comerciales con Estados Unidos.

¿Se nos estará complicando el camino con los gringos por un contrato?