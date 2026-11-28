Espectáculos

Arcángel será quien cierre el Festival de Viña del Mar 2027, evento que se celebrará entre el 22 y el 27 de febrero en la ciudad de la costa central chilena. El sábado 27 de febrero, el artista estadounidense de origen dominicano compartirá la jornada de cierre con la agrupación argentina de cumbia villera Damas Gratis.

La programación del festival ya tiene varios nombres confirmados. Laura Pausini, cuya participación se anunció el 10 de noviembre, abrirá el festival junto al cantante de vallenato colombiano Silvestre Dangond. El martes 23 será el turno del grupo mexicano Reik y del reguetonero puertorriqueño Farruko.

Detalles del calendario

El jueves 25 el evento estará dedicado íntegramente a la música chilena, con las presentaciones de la banda La Ley y de Gondwana junto al vocalista Quique Neira. Para el viernes 26, el cartel incluye al cantautor español Pablo Alborán y a la cantante surcoreana Jihyo.

Existe una pausa en la programación el miércoles 24 de febrero, ya que los artistas para esa fecha están pendientes de confirmación. Los organizadores del certamen también ratificaron que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda volverán a ser los presentadores. Por ahora, queda por anunciar quiénes serán los humoristas que se presentarán durante las seis noches del evento.

Sobre el certamen

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es considerado el certamen musical más emblemático de América Latina. Desde 1960 ha reunido en la Quinta Vergara a figuras como Luis Miguel, Shakira, Ricky Martin o Chayanne. En su edición número 65, la trayectoria del festival se reafirmó con la presencia de artistas como Juanes, Mon Laferte y Milo J.

La noticia de que Silvestre Dangond, Reik, Farruko y Pablo Alborán se sumaban al cartel fue confirmada por los organizadores este viernes 27 de noviembre.