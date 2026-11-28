Espectáculos

Lele Pons volvió a reunir a algunas de sus amigas más cercanas al organizar una nueva edición de su tradicional Friendsgiving. La creadora de contenido venezolana abrió las puertas de su residencia para recibir a un grupo de amigas muy cercanas en una velada que mezcló gastronomía, música y el drama de los certámenes de belleza.

La lista de invitadas parecía un casting de premios latinos. Por la casa pasaron Camila Cabello, Evaluna, Nadia Ferreira, Natti Natasha, Zhamira Zambrano, Eliane Gallero, Stef Roitman e Isadora Figueroa. El plan era simple: desconectarse de los compromisos profesionales para conversar, hacer actividades y, por supuesto, grabar todo el contenido que terminó inundando las redes sociales.

Un jardín digno de Pinterest

Para que las fotos quedaran al nivel, Lele no escatimó en la decoración. El jardín de su casa fue acondicionado con una temática totalmente otoñal, donde las luces y los arreglos florales hacían juego con las tradicionales calabazas. Este ambiente cálido convirtió el área cercana a la piscina en el lugar favorito de las invitadas para pasar el rato y socializar.

La anfitriona llevó la tradición estadounidense al máximo nivel con una cena de Friendsgiving donde el pavo fue la estrella del plato principal. No se quedaron cortos con los acompañamientos típicos de esta fecha, y hasta la mesa tuvo su propio momento de gloria con vajilla seleccionada, elementos decorativos de temporada y detalles personalizados para cada una de las celebridades presentes.

El veredicto del Miss Universo 2026

Pero lo que realmente mantuvo a todas pegadas a la pantalla fue la final del Miss Universo 2026. Lele instaló una pantalla de gran formato en su casa para que el grupo pudiera seguir el desarrollo del concurso en tiempo real. La emoción estuvo a flor de piel hasta que conocieron el resultado final: Jennifer Barreto fue la coronada de la noche, sucediendo a Fátima Bosch.

Las reuniones organizadas por Lele Pons se han convertido en una oportunidad para mantener cercanía con su círculo de amistades, incluso en medio de las agendas profesionales y familiares de cada una. De hecho, esta no fue la primera vez que reunió a este grupo de mujeres poderosas.

El historial del Latina Mami Club

Meses atrás, la venezolana ya había organizado otro evento bajo la iniciativa del Latina Mami Club. En esa ocasión, la convocatoria incluyó a Nadia Ferreira, Greeicy, Camila Coelho, Natti Natasha, Zhamira Zambrano, Gaby Spring e Isabela Grutman.

Aquella jornada fue muy diferente al Friendsgiving, ya que se centró en un brunch, actividades de pintura y espacios diseñados para que las invitadas pudieran compartir con sus hijos. Mientras que el club de mamis fue más relajado y familiar, la cena de Acción de Gracias fue una mezcla de lujo, amistad y entretenimiento puro.

Sinceramente, con ese nivel de invitadas, una se pregunta si Lele Pons no tiene ya un club oficial donde solo entran las que tienen el check azul. ¿Quién no querría una invitación a esa cena?