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Juan Alfonso Baptista, el actor venezolano que muchos recordamos por su papel en Pasión de Gavilanes, estuvo en República Dominicana participando en el Festival de Cine de La Maguana, bajo la dirección de Fidia Peralta. El intérprete aprovechó su visita para hablar sobre cómo ha cambiado la industria audiovisual, los retos de su carrera y los proyectos que tiene en mente en esta nueva etapa profesional.

Para ponerlos en contexto, Baptista es un actor con más de 25 años de trayectoria en cine y televisión, reconocido internacionalmente por producciones como Pasión de Gavilanes, una telenovela producida por RTI Televisión para Telemundo y Caracol Televisión.

Entre el odio en redes y personajes intensos

Hablando de su carrera, Baptista recordó que interpretar a Óscar Reyes en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes fue uno de los retos más fuertes. El personaje causó tal impacto por sus conflictos y decisiones sentimentales que la gente no supo diferenciar la ficción de la realidad, y el rechazo del público terminó cayéndole encima al actor. Durante meses tuvo que aguantar comentarios y críticas en redes sociales, lo que demuestra el nivel de conexión que el público llega a tener con las historias.

Pero no todo fue drama de novela. El actor también destacó su paso por una producción estadounidense donde interpretó a un caníbal y asesino en serie, un papel con una carga psicológica pesada que le permitió explorar otros registros interpretativos lejos de los galanes.

Madurez profesional y el "no" a la violencia

Ahora mismo, Baptista se encuentra en una etapa de madurez donde busca personajes con más profundidad y diversifica sus proyectos. Confiesa que ahora es mucho más cuidadoso con lo que acepta y solo se involucra en historias que tengan algo significativo que contar. De hecho, ha rechazado propuestas porque sentía que sus personajes promovían comportamientos violentos que ya no quiere representar en su vida.

Esta decisión viene de un desgaste profesional que sufrió hace aproximadamente cinco años. El actor admite que los egos y ciertas dinámicas internas detrás de cámaras afectaron su entusiasmo por el oficio, lo que lo llevó a tomar distancia para recuperar el interés por actuar desde una perspectiva más consciente.

El impacto de la IA y el cambio de era

El actor recordó con nostalgia la época en que las telenovelas eran el centro de la casa y unían a las familias a una hora fija frente al televisor. Hoy, las plataformas digitales han acelerado el consumo de contenidos y ha llegado la inteligencia artificial. Aunque reconoce que la IA genera inquietudes en los profesionales de la industria, desde los actores hasta los de música y fotografía, Baptista cree que el sector debe adaptarse. Para él, el talento artístico no depende de una plataforma que te ayude, sino de la capacidad creativa y la ejecución.

Nuevos proyectos y amor por el país

Su vínculo con República Dominicana no es nuevo. Hace aproximadamente dos años y medio participó en el rodaje de la película española “¿Subes o Baja?”, que filmó parte de su historia en territorio dominicano. Ahora contempla volver para desarrollar nuevos proyectos, incluyendo una iniciativa que podría concretarse en febrero junto a la directora del festival.

En cuanto a su agenda actual, Baptista está trabajando en una producción de Caracol y tiene pendiente el estreno de una película española para el próximo año. Pero no todo es actuación; el actor también compone, canta, toca el piano y la percusión, y se mueve en el mundo de la escritura y los contenidos digitales.

Como dato curioso, está desarrollando un proyecto educativo para niños que utiliza inteligencia artificial y tiene como protagonista a su gato, buscando crear contenidos con identidad propia. Al final, cuando le preguntaron qué personaje le gustaría interpretar todavía, cerró con una frase muy real: “El personaje de mi vida es mi vida”, enfocándose ahora en disfrutar su propio camino.

¿Ustedes creen que la IA le va a quitar el puesto a los actores o es solo una herramienta más?