Espectáculos

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, se tomó un momento para enviar un saludo especial a Panamá. El empresario y comunicador dominicano, quien es el creador del reality show, expresó su deseo de que los panameños disfruten del programa durante una conversación sobre la tercera edición de su proyecto.

La Insuperable también aprovechó su llegada a la alfombra roja de La Casa de Alofoke 3 para manifestar su cariño por Panamá y aseguró que espera visitar el país nuevamente. Además, la artista dominicana le dio un consejo a los nuevos participantes del reality: que dejen de lado sus personajes y se muestren tal como son.

Por su parte, Karol Alcendra soltó una bomba al revelar que ya fue contactada para participar en un reality show en Panamá. Aunque la noticia sorprendió, Alcendra aclaró que todavía no ha tomado una decisión al respecto. También le sugirió a los nuevos integrantes de La Casa de Alofoke que disfruten al máximo cada momento de la experiencia dentro del programa.

Sobre La Casa de Alofoke 3

Este formato reúne a artistas, influencers, humoristas y figuras del entretenimiento que conviven bajo un mismo techo y son grabados las 24 horas del día. La tercera temporada inició el 23 de noviembre de 2026 y tiene previsto culminar el 2 de enero de 2027, completando 41 días de convivencia, retos, actividades musicales y experiencias. Todo el contenido se puede seguir gratis a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

El elenco de esta temporada

Esta edición cuenta con personalidades de diversos países como Puerto Rico, Cuba, España, Colombia, Perú, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. La lista de participantes anunciados incluye a Monchy Cadena, Rony Alca, Germán Gualey, Manuel Conet, Las Mellas, Edward Cruz, Alondra Carvajal (conocida como Londy Nesi PR), Víctor Baujour (conocido como Las Ocurrencias de Víctor), Héctor Poncelas, El Tal Bororo, Ely La Bella, Placi Pouzi, Kerry Kambell, Salma Flores, Serpiente Venenosa, Vanessa Valcárcel y Supremo.

La verdad, que Karol se vaya para un reality en Panamá sería el crossover que no sabíamos que necesitábamos, ¿no creen?