Espectáculos

Salió a la luz "De mi puño y letra", un proyecto de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) que busca cambiar los papeles en la industria. La idea es sencilla pero potente: darle la oportunidad a los miembros de esta entidad de gestión colectiva de interpretar esas canciones que ellos escribieron, pero que se volvieron hits en la voz de otros artistas.

Este lanzamiento no es solo un grupo de canciones sueltas, sino que se trata de un álbum fonográfico y audiovisual. En total, la producción reúne 15 temas que han sido grandes éxitos de la música popular, pero con un giro interesante, ya que todos han sido adaptados bajo los acordes del género bachata.

El motor detrás de la iniciativa

Kinito Méndez, el merenguero que preside la Sgacedom, encabeza la entidad que implementó este proyecto. Sin embargo, el impulso real vino de la mano del artista y compositor Pochy Familia, quien fue el propulsor de la iniciativa y estuvo encargado de las palabras centrales durante la actividad.

Pochy Familia dejó claro que el objetivo principal es visibilizar y reconocer a los creadores de las obras que han marcado la historia de la música dominicana. Según Familia, detrás de cada gran éxito hay un autor, una historia y un proceso creativo que merece ser reconocido. Con esta producción, lo que se busca es devolverles el protagonismo a los compositores y que el público pueda escuchar estas canciones desde la sensibilidad de quienes las concibieron y les dieron vida.

El repertorio de los autores

El álbum presenta una lista variada de canciones y sus respectivos creadores. Entre los temas incluidos están "Derroche", escrita por Manuel Jiménez; "Dos locos", de Alejandro Martínez; "Gota de pena", de Frantony Santana; y "La pared", compuesta por Enríquez Féliz. También forman parte de este proyecto "Llora alma mía" de Héctor Peña, "Mal educado" de Daivi Sime, "Se acabó lo bonito" del pastor Micky y "Tres veces" de Miguel Rey.

La lista sigue con "Tu traición" de José Peguero, "Uno se cura" de Alicia Baroni, "Esta noche" de Argely Rivas y "Láudano" de Miguel Braho. Finalmente, el disco se completa con "Y cómo serás tú" de Fray Luis Martínez, "Pasa cantando" de Charly Mosquea y "Mujer bonita" de Cinthia Montero.

El equipo de producción y los reconocimientos

Para que esto llegara a escucharse, la producción ejecutiva estuvo a cargo de la Sgacedom, mientras que la producción general y la idea original fueron responsabilidad de Pochy Familia y Valerio de León. En la parte musical, el trabajo recayó sobre José Antonio Hernández, Henry García y Mariano Lantigua, siendo Hernández el encargado de los arreglos musicales, mientras que García y Lantigua se encargaron de la dirección y los coros.

Además de la música, la Sgacedom aprovechó el espacio para reconocer a quienes respetan la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor y se comprometen con la cultura nacional. Entre los reconocidos estuvieron José Torres y Héctor José Delio, representando a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora); Tammy Vásquez de Claro Dominicana; Sandra Piña de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores); Lissette Olivares de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) y Eddy Reyes de la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor).

Para cerrar la celebración, la entidad también entregó reconocimientos a otras personalidades y usuarios de la música por sus contribuciones al fortalecimiento de la industria creativa y el respeto al derecho de autor en República Dominicana.

¿Quién creen que es el autor que más se benefició de que otro cantara su canción?