Espectáculos

El merengue ha sido mucho más que la música de las celebraciones dominicanas. A lo largo de su historia, este género se convirtió en un instrumento de denuncia social, crítica política y una vía para que los ciudadanos expresaran su descontento. A través de sus letras, el ritmo abordó temas pesados como la corrupción, los abusos de poder, las desigualdades económicas y las diversas dificultades que enfrenta la población.

Con motivo del Día Nacional del Merengue, celebrado el 26 de noviembre, se rescataron aquellas canciones que transformaron este ritmo en un vehículo de reflexión sobre la realidad del país. Artistas como Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y Juan Luis Guerra fueron piezas clave al utilizar el merengue para trasladar las preocupaciones reales de la gente directamente a sus composiciones.

Sátira y golpes bajos a la política

Muchos artistas decidieron usar el humor y las situaciones cotidianas para cuestionar la actividad política. Hay canciones que se enfocan directamente en criticar el comportamiento de los políticos y las mañas relacionadas con el ejercicio del poder. Otras composiciones se metieron con las promesas electorales, usando la sátira para resaltar la brecha que existe entre lo que los candidatos prometen para conseguir votos y lo que realmente cumplen una vez llegan al puesto.

En esa misma línea, el humor sirvió para retratar los discursos de los funcionarios, cuestionando cómo se repiten los mismos mensajes y compromisos que, al final, no se traducen en soluciones reales para la gente. Incluso hubo temas que cuestionaron el enriquecimiento y los privilegios que vienen con los cargos públicos, abordando la corrupción desde una perspectiva irónica.

Wilfrido Vargas, cantante y compositor, aportó con temas como “Por la plata baila el mono”, donde analiza la influencia del dinero en el comportamiento humano y cómo esto se conecta con las prácticas de corrupción y ciertas conductas sociales. También existen canciones que usan la repetición y la sátira para representar el descontento frente a instituciones públicas cuyos discursos no coinciden con acciones concretas.

El impacto de estas canciones trascendió los bailes. En 2012, casi tres décadas después de su lanzamiento, uno de estos temas fue utilizado en manifestaciones ciudadanas frente al Congreso Nacional. La gente lo usó como una expresión de rechazo a una reforma fiscal y como muestra de su descontento con las decisiones del gobierno.

El campo y la lucha por la supervivencia

El merengue también le puso el ojo a las dificultades económicas y sociales de los trabajadores del campo. Algunas composiciones se centraron en describir las condiciones de vida en las comunidades rurales y los retos que enfrentan quienes se dedican a las actividades productivas en el campo.

Otro tema recurrente fue la inflación. Hubo canciones que trataron el aumento de los precios y cómo esto golpea la economía familiar, reflejando la angustia de la población cuando el costo de los servicios y productos básicos supera su capacidad económica. Sandy Reyes retrata en otro tema las dificultades de la vida cotidiana y las preocupaciones derivadas de situaciones económicas y sociales, con personas que buscan alternativas para enfrentar sus necesidades.

Wilfrido Vargas también abordó este agotamiento social con otro tema, utilizando un lenguaje popular para representar el cansancio de la población ante las dificultades económicas. Además, el género incorporó historias de trabajadores informales y vendedores populares, retratando la vida de quienes dependen de oficios tradicionales para subsistir día a día.

Memoria histórica y represión

El merengue también sirvió para inmortalizar luchas sociales. Un ejemplo claro es la canción dedicada a Florinda Soriano Muñoz, conocida como Mamá Tingó, la dirigente campesina que fue asesinada el 1 de noviembre de 1974 mientras defendía los derechos de los agricultores sobre la tierra. Johnny Ventura, cantante y líder de banda, interpretó esta pieza durante el encuentro artístico Siete Días con el Pueblo, realizado entre noviembre y diciembre de ese mismo año, en medio de un clima de movilización social y reclamos democráticos. Este tema ayudó a que Mamá Tingó se mantuviera como un símbolo de la lucha por la tierra en República Dominicana.

Por otro lado, el álbum Poder musical incluyó composiciones que tocaron fibras sensibles sobre la pobreza y las desapariciones relacionadas con los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978. Estas canciones surgieron después de un periodo marcado por denuncias de represión política y violaciones de derechos humanos, logrando que esas preocupaciones sociales entraran en un repertorio musical de amplia difusión y se vincularan con las expresiones de protesta durante los años de represión en el país.