Espectáculos

El plato fuerte de diciembre es, sin duda, la nueva serie de Harry Potter que llega a HBO el 25 de diciembre. Esta producción de ocho episodios se enfoca en adaptar el primer libro de la saga escrita por J. K. Rowling, “Harry Potter and the the Philosopher’s Stone”. Lo más curioso es que los papeles de Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley quedan en manos de actores que no son conocidos: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout. Después de más de una década desde que salió la última película en 2011, hay toda una generación nueva que tiene ganas de ver la historia otra vez en pantalla.

Para los que prefieren el drama y el suspenso, llega la miniserie “The Murder of JonBenét Ramsey”, donde Melissa McCarthy es la protagonista. Por otro lado, los que siguen “Only Murders in the Building” podrán disfrutar la sexta temporada, que esta vez mueve toda la acción hacia Londres. En la misma línea de estrenos, HBO tiene programado para el 20 de diciembre el episodio final de la cuarta temporada de “The Gilded Age”.

Las apuestas de Netflix y Apple TV

Netflix viene con todo este mes. Primero, lanzan la película española “La bola negra”, que ya es una de las favoritas para recibir nominaciones a los Oscar 2027; la plataforma le está dando un empujón fuerte después de comprar los derechos en el Festival de Cannes. También traen una nueva versión en serie de la novela de Jane Austen, “Pride and Prejudice”, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el Sr. Darcy.

Si te gusta Quentin Tarantino, Netflix pone en pantalla “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, escrita por él y dirigida por David Fincher. En esta historia, el personaje de Brad Pitt regresa al submundo criminal de Los Ángeles años después de lo visto en “Once Upon a Time in… Hollywood” de 2019. Además, llega la sexta temporada de “Emily in Paris” y una serie japonesa llamada “Quiztopia”, que plantea un Japón alternativo donde el Gobierno toma decisiones mediante un programa de concursos televisivo.

No podemos olvidar “Ray Gunn”, la película animada dirigida por Brad Bird que el director Guillermo del Toro elogió en X. La historia usa el estilo “film noir” de los años 40 para mostrar a un detective privado resolviendo un crimen en una ciudad del futuro llamada Metropia.

Mientras tanto, Apple TV llega con una propuesta más corta. Tienen una serie documental sobre el cantante Justin Timberlake y la segunda temporada de “Bad Monkey”, donde Vince Vaughn es un exdetective convertido en inspector de alimentos en Florida. Para los niños, estrenan un especial navideño de “Fraggle Rock”.

Comedia, videojuegos y acción en Prime Video y Paramount+

En Prime Video, el estreno más relevante es la comedia navideña “The Man with the Bag”. Arnold Schwarzenegger se pone el traje de Santa Claus en una trama donde, tras el robo de su saco de regalos, pide ayuda a un exladrón llamado Vance, interpretado por Alan Ritchson, para salvar la Navidad.

Por su parte, Paramount+ lanza “Frisco King”, una serie creada por Taylor Sheridan que mezcla drama y comedia. Samuel L. Jackson protagoniza la historia como un gángster que se muda a Frisco, Texas, para montar una empresa criminal. Como su personaje ya había salido en la tercera temporada de “Tulsa King”, se espera que Sylvester Stallone haga un cameo en la producción.

Finalmente, para los que aman los videojuegos, Hulu y Disney+ transmitirán en vivo los Games Awards 2026 el 10 de diciembre, siguiendo la tendencia de llevar eventos televisivos en tiempo real a las plataformas de streaming. En ese mismo espacio, la sexta temporada de “Only Murders in the Building” contará con un elenco británico impresionante que incluye a Olivia Colman, David Tennant, Richard E. Grant, Martin Freeman y Jodie Whittaker, entre otros nombres como Peter Capaldi y Jim Broadbent.