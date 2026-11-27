Espectáculos

El Día de Acción de Gracias se celebró el jueves 26 de noviembre, pero para algunas figuras dominicanas la espera era demasiada y decidieron empezar los festejos antes de tiempo.

La cantante Natti Natasha participó en un Friendsgiving. El evento fue organizado por la influencer venezolana Lele Pons en su propia residencia. Natti no estuvo sola en el parche, ya que también se vieron por ahí Nadia Ferreira, Zhamira Zambrano, Camila Cabello y Evaluna.

Por otro lado, la artista dominicana Yameyry Ynfante, a quien todos conocemos como La Materialista, prefirió llevar la fiesta al lado sentimental. La intérprete utilizó sus redes sociales para soltar un mensaje de agradecimiento donde dejó claro que se siente bendecida por su familia, su hogar y especialmente por su hija, a quien describió como su milagro más hermoso.

La Materialista no se quedó corta con las palabras y compartió un carrusel de fotos mientras escribía: “Hoy celebro todo lo que Dios me ha permitido vivir, construir y alcanzar. Agradezco por mi familia, por mi hija, que es mi milagro más hermoso, por mi hogar, por los sueños que se están materializando y por la mujer en la que me he convertido durante el proceso”.

Lo más interesante es que la artista también le dio valor a los golpes de la vida. Agradeció por los momentos difíciles y por esas puertas que se cerraron, admitiendo que hubo lecciones que en su momento no comprendió, pero que ahora le sirven para encontrarle sentido a sus bendiciones.

Para cerrar su reflexión, Yameyry confesó que aunque no tiene todo lo que sueña, sí tiene mucho de lo que un día soñó, y que eso es motivo suficiente para vivir con el corazón lleno de gratitud.

Aunque muchos piensan que esto es solo cosa de Estados Unidos, en República Dominicana también es ley. El cuarto jueves de noviembre se conmemora el Día Nacional de Acción de Gracias y Oraciones, algo que está establecido desde 1962 mediante la Ley núm. 6038.