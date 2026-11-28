Espectáculos

El merengue dominicano no sería lo mismo sin las mujeres que decidieron que el escenario también les pertenecía. Figuras como Fefita la Grande, Milly Quezada, Miriam Cruz y Belkys Concepción no solo cantaron, sino que rompieron barreras en un mundo musical que históricamente estaba dominado por los hombres, logrando conquistar su propio espacio en la historia del ritmo nacional.

El 26 de noviembre se celebró el Día Nacional del Merengue, una fecha establecida en 2005 mediante el Decreto 619-05. Esta efeméride tiene un origen curioso: conmemora la primera vez que la palabra merengue apareció en el periódico El Oasis, allá por 1854. Recordar las trayectorias de estas artistas en este día es reconocer la lucha de quienes desafiaron los prejuicios de su época y abrieron el camino para que otras mujeres pudieran llevar nuestra música más allá de las fronteras.

Las pioneras y el poder del acordeón

Mucho antes de que las orquestas femeninas se volvieran populares, Casandra Damirón, conocida como La Soberana, ya estaba haciendo su parte. Ella contribuyó a difundir el folclore dominicano a través del canto, el baile y la enseñanza de los ritmos tradicionales del país.

Años después, Manuela Josefa Cabrera Taveras, mejor conocida como Fefita la Grande, decidió que el acordeón sería su compañero de vida. Desde Santiago Rodríguez, la artista se consolidó como una de las figuras más importantes del merengue típico. Con más de seis décadas de trayectoria, La Vieja Fefa demostró que las mujeres también podían liderar agrupaciones típicas y dominar el instrumento para conquistar al público. De hecho, según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ella fue la primera artista dominicana en llevar el merengue típico a Europa.

Este legado de fuerza en el género típico también cuenta con la contribución de María Díaz, La India Canela, Raquel Arias y Fidelina Pascual. Todas ellas han ayudado a preservar la esencia del perico ripiao y a mantener viva una tradición que es parte fundamental de la identidad dominicana.

De las agrupaciones al estrellato independiente

El merengue también tuvo una época dorada marcada por figuras como Miriam Cruz, Eunice Betances y Verónica Medina. En este camino destaca Milly Quezada, la Reina del Merengue, quien inició su carrera musical junto a sus hermanos en la agrupación Milly, Jocelyn y Los Vecinos. Con canciones como Volvió Juanita, Milly conquistó escenarios internacionales y se convirtió en una de las representantes más fuertes de la música dominicana en el extranjero. Su impacto fue tal que en 2021 recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Por otro lado, Miriam Cruz, llamada La Diva del Merengue, construyó una exitosa carrera independiente después de su paso por Las Chicas del Can. Su repertorio, que incluye temas como La loba, Te propongo y Cosas de él, ha logrado conquistar a distintas generaciones de oyentes.

En el ámbito de la versatilidad vocal, Maridalia Hernández destaca como una de las fundadoras de la agrupación 4.40 junto a Juan Luis Guerra. Su talento le permitió sobresalir tanto en el merengue como en otros géneros musicales, dejando una marca imborrable en la industria.

El relevo generacional

El amor por las raíces y el esfuerzo de estas pioneras siguen vivos en las nuevas generaciones. Actualmente, hay acordeonistas como La Doncella del Acordeón y La Barbie del Acordeón que han apostado por mantener vigente la música típica dominicana, asegurando que el sonido del acordeón no desaparezca.

Detrás de cada canción, cada baile y cada acorde de estas mujeres hay historias de perseverancia. Sus aportes no solo enriquecieron la música, sino que dejaron claro que el talento no tiene género. Celebrar el merengue el 26 de noviembre es, en esencia, rendir homenaje a quienes derribaron prejuicios y obligaron al mundo entero a bailar.

¿Quién es tu mera favorita de todas estas reinas?