Espectáculos

Ivy Negro acaba de soltar ‘A Los Ojos’, un nuevo sencillo que ya está dando vueltas en Spotify, Deezer, Apple Music y YouTube. La canción es el quinto adelanto de un EP que la artista tiene en desarrollo y que saldrá oficialmente en 2027.

Según la misma Ivy, este tema nació en 2024 mientras estaba en su habitación. La letra busca narrar de forma épica lo difícil que es elegir un camino, y ella dice que la pieza refleja «la sensación de que el tiempo se acaba, pero el impulso de seguir dando forma a mi destino».

En cuanto al sonido, la canción es una mezcla de elementos pop con guitarras de rock y unos toques etéreos. El detalle es que la portada del sencillo es una pintura sobre lienzo que la propia artista terminó en 2025, tras una búsqueda de inspiración visual que la llevó a la portada del álbum ‘Use Your Illusion’ de Guns N’ Roses.

Si quieren verla en vivo, Ivy Negro se presentará el 5 de diciembre en República Brewing, en Santo Domingo. La cantante también informó que vendrán más presentaciones en Santo Domingo y en otras ciudades del país. Recientemente se presentó en el festival ‘Donde la Abuela Fest’.

Para los que no la ubiquen, Ivy Negro es el proyecto musical de Ivanna De La Cruz, quien reside en San Cristóbal. Empezó su camino en 2022 con el tema ‘Soy Ilusión’ y ya nos dejó su primer álbum, ‘TÁRTARO’, en 2025.