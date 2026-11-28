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Chimbala y Jey One soltaron “El Heladero”, un dembow que nació de un audio viral de TikTok creado por un DJ dominicano que rápidamente captó la atención del público en las redes sociales. La tendencia sirvió de inspiración para que Chimbala decidió sumarse a la conversación e invitó a Jey One para convertir ese sonido en una canción llena de fiesta y ritmo, capturando la esencia del patio.

El video oficial de la colaboración ya superó las 2.6 millones de reproducciones en YouTube. Ambos artistas, que están bajo la multinacional ONErpm, se mantienen como referentes del género urbano tanto aquí en RD como en el mercado internacional.

Esta unión es una nueva apuesta por apostar por los sonidos que definen el dembow dominicano y conectar con la gente que siempre está pendiente de cómo evoluciona la música urbana.

Sinceramente, hacer un hit basándose en un audio de TikTok es la jugada más inteligente hoy en día; si el ritmo ya tiene a la gente enganchada, solo falta ponerle la letra y el sabor. ¿Será que el heladero se vuelve el himno de las fiestas ahora mismo?