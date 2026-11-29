Espectáculos

Tokischa no pasó un buen rato con el público mexicano en el Coca-Cola Flow Fest 2026. Después de su presentación el 28 de noviembre, la artista publicó un video donde soltó todo su descontento por la reacción de la gente, asegurando que no bailaron como ella esperaba.

La cantante fue directa y lanzó un reclamo que ya tiene a todo el mundo hablando en redes: “Me mojé el cul* con ustedes aquí y no me la dieron como quiera. No, no perrearon. No perrearon”. Para cerrar con broche de oro su sentimiento de frustración, acompañó el clip con la frase: “Estado civil: decepción”.

Obviamente, sus seguidores empezaron a debatir sobre la experiencia de la artista en el festival, aunque el video no permite determinar cómo reaccionó la totalidad de los asistentes durante su presentación.

Tokischa es una cantante y compositora dominicana conocida por su estilo provocador y su personalidad directa.

¿Tú crees que el público mexicano se durmió o que Tokischa estaba esperando demasiado?