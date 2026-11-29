Famosos

Rubén Blades no se quedó callado y le soltó un consejo bien potente a Vigo Ventura durante el panel “Icon Q&A” en el Billboard Latin Week. El joven, que es hijo de Jandy y nieto de Johnny Ventura, confesó que le preocupa cómo demostrar su talento sin que la sombra y las comparaciones con su abuelo, una de las figuras más grandes del merengue, condicionen lo que la gente piensa de él.

Blades le recomendó que busque aquello que su abuelo no logró hacer. Básicamente, lo invitó a explorar nuevos horizontes y a ponerse sus propias metas para poder distinguirse en la industria y no ser simplemente una copia del pasado.

La situación de Vigo es el ejemplo perfecto de lo que pasan los artistas que vienen de familias pesadas: el reto de crear una propuesta auténtica sin depender solo del apellido o de lo que hicieron sus antecesores. En el caso de los Ventura, Johnny marcó una época y Jandy sigue impulsando ese legado, mientras que Vigo representa la tercera generación vinculada al género.

Lo interesante es que Vigo no se ha quedado solo en el merengue; empezó inclinándose por la música urbana y también ha incursionado en el merengue, explorando distintas sonoridades para conectar con la gente joven y armar su propia identidad artística. La idea no es que intente ser otro Johnny Ventura, sino que encuentre su propio espacio en la música basándose en sus propias cualidades.

Este momento ocurrió en el marco de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, donde Rubén Blades recibió el Premio Ícono por toda su trayectoria e influencia en la música latina.

Hay que reconocer que salir de la sombra de un gigante como Johnny Ventura no es cualquier cosa, pero que el mismo Blades le haya dado el empujón es un detalle demasiado valioso.