Espectáculos

La lujuria se apoderó de La Granja VIP y los participantes ya eligieron quién es el que no puede resistirse a la tentación. Cuando Adal Ramones pidió que señalaran a quien mejor representara este pecado, la mayoría apuntó directamente a Kevyn Contreras Bicolor.

Mario “Mono” Osuna fue uno de los que dejó claro que el comediante regiomontano es el más "caliente" del grupo. Para echarle más leña al fuego, Yann “Lobo”, uno de los atletas de Exatlón que están en la competencia, soltó que el mismo Kevyn le confesó que la lujuria es lo que lo ha llevado hasta donde está.

Obviamente, Kevyn no se quedó callao y salió a defenderse diciendo: “ahora resulta que no puedo tener una amiga, con la que juego, con la que río, con la que he compartido en tan poquito mucho y andan los rumores de que me gusta Gloria”.

Gloria Murillo no se quedó fuera del chisme y tuvo que pronunciarse para aclarar que entre ellos solo existe una buena amistad.

¿Ustedes creen que es solo amistad o que ahí hay gato encerrao?