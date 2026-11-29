Espectáculos

Juan Luis Guerra y Nora Vega llevan 42 años juntos, una relación que empezó en Boston mientras él estudiaba música y ella diseño. Todo arrancó con una carta que una amiga le pidió al cantante entregarle a Vega, y desde entonces construyeron una familia.

La pareja se casó en 1984 y formó una familia con dos hijos. Pero Nora no solo es la esposa; ella ha sido una pieza clave en la carrera del artista, asumiendo el rol de mánager .

El propio músico ha señalado en distintas ocasiones que su esposa ha sido la principal fuente de inspiración de algunas de sus composiciones más emblemáticas, llegando a dedicarle casi la totalidad del álbum «La llave de mi corazón».