Famosos

Manny Cruz llevó el ritmo de la güira y la tambora a Santiago para celebrar el Día Nacional del Merengue el pasado 26 de noviembre. El concierto fue gratuito y reunió a una multitud que se lanzó a rendir homenaje al género que nos define como dominicanos.

Esta es la cuarta vez consecutiva que el intérprete de "Sabes enamorarme" organiza este evento, moviendo la ubicación del escenario a una localidad diferente del país cada año. En esta ocasión, el show duró aproximadamente dos horas y estuvo cargado de sus canciones más populares.

Entre éxitos y familia

Cruz celebró que su más reciente sencillo, grabado junto a Juan Luis Guerra, figura entre los primeros lugares de varias listas musicales tanto en Estados Unidos como en América Latina. Además, el merenguero aprovechó la noche para festejar sus diez años de trayectoria como solista.

El público disfrutó de un repertorio con sus temas más populares. El artista bajó del escenario y se mezcló con la gente, rompiendo la distancia con sus seguidores.

La emotividad llegó cuando Penélope Santacruz, su sobrina y telonera de la noche, se unió a él en el escenario. Juntos interpretaron "Déjà vu". Penélope es hija del cantautor Daniel Santacruz.

Orgullo dominicano

Para cerrar con broche de oro y resaltar la identidad nacional, Manny Cruz cantó "Santo Domingo" y terminó la velada con otro tema, en el que contó con el apoyo inicial del coro de Induban. Todo el espectáculo estuvo ambientado con efectos de nieve, baile y mucha música.

Con este movimiento, el cantante busca que las nuevas generaciones se acerquen al merengue y ayuden a preservar este patrimonio cultural.

¿Quién se perdió este concierto gratis en Santiago?