Famosos

José Eduardo Derbez decidió frenar los chismes sobre su vida amorosa el jueves 26 de noviembre. A través de un comunicado en Instagram, el actor pidió a los medios que no hagan suposiciones sobre con quién sale, asegurando que no tiene un romance nuevo ni una novia secreta.

Con humor, Derbez dijo que si lo ven cenando con alguien probablemente tenga hambre, y que si lo ven sonriendo al celular seguramente está viendo un meme.

Derbez fue visto en un restaurante con la Dj Mariana Bo, pero el actor negó que haya empezado un noviazgo con ella. Según sus propias palabras, su corazón está "temporalmente fuera de servicio por mantenimiento", aunque aclaró que su hígado sí "continúa trabajando con normalidad".

Derbez aprovechó el espacio para agradecer la preocupación de quienes parecen saber más de su vida sentimental que él mismo, confirmando que ahora mismo disfruta de su libertad y del privilegio de dormir atravesado en la cama.

El 1 de noviembre, Derbez y Paola Dalay confirmaron el fin de su relación tras varios años juntos. Tienen una hija en común, Tessa, nacida en junio de 2024.