Famosos

Melissa Núñez será recibida hoy 29 de noviembre en Santo Domingo en un recibimiento oficial tras quedar como primera finalista en la edición 75 de Miss Universo. La celebración comienza a las 3:00 de la tarde en la Plaza España, en la Ciudad Colonial, en un evento organizado por Miss RD Universo con el respaldo del Ministerio de Turismo.

El plan para darle la bienvenida a la dominicana incluye presentaciones musicales, sorpresas artísticas y una caravana por el Malecón. Los organizadores invitaron al público a acudir con banderas dominicanas para expresar su apoyo a Núñez. El mensaje de invitación señala: "Llenemos a Melissa del mismo orgullo que ella nos hizo sentir al representar a nuestra República Dominicana".

La participación de Melissa fue histórica, ya que logró posicionarse entre las finalistas del concurso internacional de belleza celebrado el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde compitieron 116 candidatas. Con este resultado, Melissa hizo que República Dominicana volviera a ocupar la posición de primera finalista, algo que no pasaba desde el 2009, cuando Ada Aimée de la Cruz logró lo mismo.

La única dominicana que ha ganado la corona de Miss Universo hasta el momento es Amelia Vega, quien se alzó con el título en 2003.