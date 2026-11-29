Espectáculos

Nashla Bogaert es la protagonista de la segunda entrega de "Mujeres de las Grandes Ligas", el espacio conducido por Karen Yapoort que se transmite este domingo por Telesistema, canal 11.

La actriz y productora de cine compartirá en la entrevista aspectos íntimos de su historia personal, desde episodios difíciles como haber tenido que dormir en un vehículo, hasta las pérdidas de seres queridos y de mascotas que marcaron su vida.

La idea del programa es soltar historias que inspiren a otras mujeres a reconocer su potencial y a darle frente a sus propios retos con determinación. El show se puede ver de 9:00 a 10:00 de la noche.

¿Quién no ha pasado por una crisis que después se vuelve una lección?