Espectáculos

Melissa Santos soltó una bomba en medio de una conversación sobre las tradicionales fotos navideñas en familia y pareja. La comunicadora afirmó, entre risas, que el hombre no tiene absolutamente nada que opinar sobre la vestimenta que se usará en la sesión fotográfica.

Todo empezó cuando El Naguero preguntó si en las parejas o familias se llega a un consenso para elegir la ropa de esas fotos. Melissa fue contundente: según ella, el hombre simplemente debe seguir las instrucciones de la mujer.

Dijo que el hombre no tiene nada que opinar en cuanto a eso. Según su lógica, la dinámica es sencilla: la mujer saca la ropa, le dice cuál es la pijama que él debe usar y cuál es la de ella, y listo, “pónganse allí”.

El presupuesto también es decisión femenina

Para que no haya excusas, Melissa añadió que ella misma puede encargarse de comprar las pijamas y hasta de pagar el fotógrafo. Según contó, pidió sus pijamas por Amazon con la tarjeta de él y con el dinero de él le pagó al fotógrafo.

Para la comunicadora, el rol del hombre se limita a vestirse, participar en la sesión y, al final, decidir si la foto se publica en las redes sociales o se deja como decoración en la sala. Una vez hecho eso, ella considera que el asunto está terminado.

El debate sobre el machismo

Como era de esperarse, los demás panelistas no se quedaron callados. Durante el intercambio, señalaron que si un hombre dijera lo mismo, probablemente lo tacharían de “machista” o “retrógrado”.

La discusión siguió en tono de broma, pero dejó picante el debate sobre quién manda realmente cuando se trata de coordinar los colores de la Navidad en el hogar.

¿Tú eres de los que elige su ropa o simplemente te pones lo que te dicen para no pelear?