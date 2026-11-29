Espectáculos

La cosa se puso buena en el Centro Cultural Banreservas Zona Norte, donde celebraron su primer aniversario con un concierto de merengue típico a cargo de El Prodigio. El evento estuvo repleto de artistas, gestores culturales, periodistas y autoridades, además de los representantes de la entidad financiera.

El Prodigio puso de manifiesto las raíces musicales del Cibao con un repertorio que incluyó temas como Arroyito cristalino, Lo tuyo e’ mío, Raquel, Los algodones y Ven. Fue el plato fuerte de una jornada que buscaba festejar un año de funcionamiento del centro.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, aprovechó el acto para soltar que invertir en la cultura es fundamental para el desarrollo nacional y para preservar la identidad dominicana. Según Aguilera, el progreso de una nación no se debe medir solo por los indicadores económicos, sino por la capacidad de preservar la historia, promover el conocimiento y estimular la creatividad.

El ejecutivo aseguró que Banreservas va a seguir fortaleciendo la programación artística y educativa para que niños, jóvenes y familias de Santiago y todo el Cibao tengan más acceso a las manifestaciones culturales. También le dio su reconocimiento al equipo del centro, que está encabezado por Gladialisa Pereyra, y agradeció el respaldo que han recibido de la población santiaguera y los artistas durante este primer año.

Un rescate histórico

Para los que no saben, este espacio abrió sus puertas el 29 de noviembre de 2025. La inauguración contó con la presencia del presidente Luis Abinader, después de que se restaurara el emblemático Hotel Mercedes, un inmueble histórico de Santiago cuya recuperación fue dispuesta por el mandatario y ejecutada por el Banco de Reservas.

Desde que abrieron, se han puesto las pilas con una agenda para respaldar el talento nacional y acercar el arte a la gente. Entre las iniciativas que han lanzado figuran muestras en honor a Domingo Batista, Minerva Mirabal, Persio Checo y Danilo de los Santos.

Además, celebraron los 30 años del Grupo Fotográfico de Santiago y organizaron la Temporada de Teatro Banreservas junto a la Feria Popular de las Artes. El centro también ha servido de escenario para conciertos de jazz y música típica, conversatorios, encuentros culturales y talleres artesanales e infantiles, consolidándose como una plataforma para artistas y gestores culturales de Santiago y las provincias del Cibao.

¿Cuál de esas canciones de El Prodigio es la que más te pone a bailar?