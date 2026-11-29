Espectáculos

Caroline Aquino habló de su vida personal en una entrevista especial con Isaura Taveras. La comunicadora aprovechó el espacio para hablar de su vida personal y reveló que mantiene una relación cercana con su expareja Luis, y habló de la crianza de su hijo.

Además, Caroline utilizó la oportunidad para tocar temas variados, incluyendo su apoyo a David Collado y los rumores sobre Jenny Blanco, que aclaró.