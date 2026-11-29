Espectáculos

Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La modelo compartió un testimonio donde relató los momentos difíciles que ha atravesado a causa de esta enfermedad, lo que provocó una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las redes sociales por parte de diversas figuras del entretenimiento.

Según explicó Luaces, los primeros síntomas aparecieron mientras se preparaba para representar a Cuba en Miss Universo 2025. De acuerdo con CiberCuba, esto ocurrió tras su coronación como Miss Universo Cuba en julio de 2025, cuando entrenaba hasta 16 horas diarias. En ese tiempo experimentó agotamiento extremo, niebla mental y una pérdida de sensibilidad en toda la pierna derecha, desde la cadera hasta el pie. A pesar de que algunas personas cercanas le aconsejaron abandonar la competencia, decidió seguir adelante y viajó a Tailandia, donde quedó entre las 12 finalistas. Según CiberCuba, durante su estancia en ese país también sufrió una intoxicación alimentaria grave.

El momento más crítico ocurrió en septiembre de 2026. Según CiberCuba, una mañana Lina no pudo mover una de sus manos y fue ingresada de emergencia en un hospital. Para finales de esa semana, todo el lado derecho de su cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie. Fue en esa hospitalización donde recibió el diagnóstico formal tras más de un año de incertidumbre. De acuerdo con Primera Hora, Luaces relató que la gente veía los vestidos y las fotos, pero no el dolor ni la presión que vivía en privado, llegando a pedir "un milagro" a Dios mientras sentía que su cuerpo fallaba.

Rehabilitación y efectos del tratamiento

Durante los últimos meses, la joven se ha sometido a terapia física intensiva para recuperar la capacidad de caminar y utilizar sus manos. Según Primera Hora, este ha sido un proceso muy difícil tanto física como emocionalmente. Además, la modelo explicó en sus historias de Instagram que ha tenido retención de líquidos en su rostro debido al tratamiento con altas dosis de esteroides que ha recibido durante los últimos dos meses. Luaces sostuvo que su prioridad ahora es sanar y mejorar su bienestar físico, destacando que eso es más importante que cualquier apariencia.

El respaldo de los famosos y su familia

El apoyo en redes sociales fue masivo. Adamari López le escribió que es fuerte y valiente. Clarissa Molina la llamó guerrera y destacó que Dios es su mayor fortaleza. Por su parte, Jackie Guerrido expresó su cariño y Myrka Dellanos le recordó que las oraciones son poderosas. Giselle Blondet y Pamela Silva también se sumaron con mensajes de fe y resaltando su fuerza ejemplar, y Jomari Goyso le envió un breve mensaje deseándole fuerzas.

Su familia ha sido el pilar fundamental. Su tío, Emilio Estefan, le recordó el apoyo de sus seres queridos y la comunidad cubana. Su tía, Gloria Estefan, le dedicó un emotivo mensaje en el que le aseguró que está orgullosa de ella y que la acompañará en cada paso.

Lina decidió hacer pública su experiencia para crear conciencia sobre la esclerosis múltiple y acompañar a otros en situaciones similares. Según CiberCuba, la joven ha anunciado su colaboración con la National Multiple Sclerosis Society y compartió recursos para orientar a quienes acaban de recibir el diagnóstico. Sobre su futuro, Luaces expresó: "Todavía estoy aprendiendo a vivir con este diagnóstico, pero sé que aquí no termina mi historia".

¿Quién no se siente motivada con esa fuerza de voluntad?