Famosos

Anuel AA publicó el día en que cumplió 34 años un disco que mira hacia atrás. El puertorriqueño soltó ‘Real hasta la muerte II’, que no es otra cosa que la secuela del disco con el que debutó allá por 2018. El álbum trae 23 canciones donde el trap y el reguetón mandan, y lo hizo con un coro de invitados que incluye a Fuerza Regida, Wisin y Cosculluela. Para cerrar con broche de oro, Anuel incluyó cinco temas que ya había lanzado entre 2018 y 2024. Es su primer álbum desde ‘LLNM2’, de 2022.

Colaboraciones y desamor

Por otro lado, tenemos a Feid y al legendario Snoop Dogg que se juntaron para lanzarnos ‘GRACIAS X TODO’. La canción salió justo el Día de Acción de Gracias y se siente como un momento de reflexión. Feid se pone sentimental recordando los días difíciles y dándole gracias a Dios por no soltarle la mano, mientras que Snoop Dogg, que lleva en esto desde que debutó en 1993 con ‘Doggystyle’, repasa todo lo que ha logrado desde que empezó con casi nada. Es el tipo de tema que te hace pensar en el camino recorrido.

Pero si hablamos de experimentar, Yandel se fue por un camino diferente. El puertorriqueño se unió al Grupo Frontera, esa banda regional mexicana de Edinburg, Texas, para publicar ‘Máscara’. Aquí Yandel deja el reguetón a un lado para entrarle al sonido norteño con una canción melancólica. El tema trata sobre el desamor, ese amor que no se muere y lo amargo que se siente perder a alguien que en un momento lo fue todo en tu vida. Ver a Yandel en este mood norteño es una sorpresa que definitivamente nos mantiene atentos.

Desde el tango hasta el funk

Cazzu también se puso las pilas y lanzó la edición de lujo de ‘Latinaje’, su disco de 2025. No se quedó corta y le añadió ocho temas más, incluyendo canciones inéditas como ‘Por este amor’ y ‘Llámame cuando amanezca’. En ‘Por este amor’, que fue escrita por ella misma, Cazzu hace una mezcla súper interesante entre el mariachi y el tango. La letra se enfoca en el desamor, la entrega total en una relación y ese proceso de volver a encontrarse uno mismo después de que todo se rompe. Es una apuesta arriesgada que suena a que ella sabe exactamente lo que quiere transmitir.

En México, Ed Maverick nos trajo un proyecto doble llamado ‘Sin agua es ruta yerma’. Son 20 canciones que el mismo produjo en su estudio de Delicias, en el estado de Chihuahua. El disco está dividido en dos vibras: el primer volumen es más sombrío e introspectivo, mientras que el segundo es más luminoso y se centra en el amor. Para darle más sabor, Ed invitó a Little Jesus, niño viejo y Seb Rodríguez. Es un trabajo que se siente muy personal y bien cuidado.

Ritmos globales y confesiones

Desde Brasil, Pedro Sampaio llegó con ‘BATE COXA’ junto a MC Marsha, MC Iguinho da CT y Gordinho Bolado. Esta canción es básicamente un viaje por varias corrientes del funk brasileño con la mirada puesta ya mismo en el verano y el Carnaval de Brasil. El DJ y productor explicó que el funk es su gran referencia y que le encanta usarlo como punto de partida para conectar diferentes ritmos. Ya se siente la energía de la fiesta en este tema.

Daniela Spalla, la argentina, publicó el sencillo ‘Mejor de lejos’, que tiene un sonido más pop. La canción habla de esa desilusión que da descubrir que una persona, una ciudad o un amor solo se veían bien desde la distancia. Este estreno llega poco más de un mes después de ‘Lejos de la ciudad’, el tema que hizo con Los Ángeles Azules. Recordemos que Daniela estuvo nominada al Latin Grammy por ‘Amorío’, su disco con el colombiano Esteman, así que sigue subiendo la apuesta.

Finalmente, la venezolana Yarge lanzó ‘CATARSYS’, un disco de 11 canciones donde se abre por completo hablando de vulnerabilidad y aceptación. Lo más curioso es que divide su identidad en dos caras: Yargelis, que es la parte más emocional e introspectiva, y Babygirla, que es la versión extrovertida y segura de sí misma. Lo mejor de todo es que, a lo largo del álbum, estas dos versiones dejan de verse como opuestas para integrarse.

Con tanta música nueva en la calle, ¿cuál de estos álbumes se queda en repeat todo el día?