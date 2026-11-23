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Robert Pattinson, ese montro de la actuación británica que lo mismo te hace un vampiro emo en ‘Twilight’ que un Batman oscuro y atormentado, o hasta un mago en ‘Harry Potter’, se ha consolidado como uno de los actores más versátiles y mejor pagados del mundo. Con una trayectoria que lo ha puesto en la lista de las cien personas más influyentes según Time y en la Forbes Celebrity 100, Pattinson está a punto de añadir otro ícono cinematográfico a su impresionante currículum: el legendario agente secreto James Bond. La noticia, que tiene a medio mundo en modo “gossip” total, se confirmó hace apenas unos días, y ya el actor está sintiendo la vibración y la expectativa que conlleva un papel de este calibre. ¡Se viene un Bond con sabor a Pattinson!

¡Mírenlo ahí! El flamante 007 se deja ver por primera vez

El pasado viernes, 20 de noviembre, el ojo público puso la lupa sobre Robert Pattinson, quien hizo su primera aparición después de que Amazon MGM Studios soltara el bombazo: él es el nuevo James Bond. El escenario de este gran debut fue Londres, durante una proyección especial de la película ‘La Odisea’, donde Pattinson compartió con parte del elenco, incluyendo a caras conocidas como Tom Holland, Samantha Morton y Himesh Patel. Cuando la gente se enteró de quién estaba en la sala, ¡la ovación fue de las que te paran los pelos!

Este momento tan esperado llegó apenas unos días después de que, el lunes 16 de noviembre, el estudio confirmara oficialmente que Pattinson sería el encargado de darle vida al famoso agente 007. La euforia del público se sintió con fuerza durante la sesión de preguntas y respuestas después de la función. Cuando el moderador felicitó a Pattinson por la noticia, los aplausos no se hicieron esperar, convirtiendo el evento en una fiesta espontánea. El actor, fiel a su estilo reservado, solo atinó a un breve pero sincero “Gracias” mientras recibía toda esa energía. Según un video difundido en Instagram, su reacción fue contenida.

La confirmación de Pattinson como el nuevo Bond se había difundido a través de un adelanto súper corto, de apenas 26 segundos, publicado por la cuenta oficial de James Bond de Amazon MGM. ¡Imagínense el revuelo que armó ese mini-clip!

Asumiendo un legado legendario con los ojos puestos en el futuro

Meterse en la piel de James Bond es un desafío monumental, y Robert Pattinson lo tiene clarísimo. En un comunicado a través del estudio, el actor expresó lo que esto significa para él: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el 007 es el honor de una vida”. ¡Y con razón! Es un papel que ha marcado la historia del cine. Pattinson aprovechó para agradecer a todas las personas que han confiado en él y están detrás de esta producción, mencionando específicamente a Denis, Amy, David y Tanya, además de todo el equipo de Amazon MGM Studios. Para él, asumir este personaje es un sueño cumplido, y se mostró con mucho entusiasmo por todo el trabajo que se viene con su nuevo equipo.

Pattinson se une a una lista de actores de peso que han encarnado al icónico espía británico, como Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Cada uno le puso su propio sello, dejando una vara altísima.

Para esta nueva era de Bond, ya se anunció que Denis Villeneuve, el mismo director que nos voló la cabeza con ‘Dune’, estará al frente, y Steven Knight será el guionista. Pero como siempre, los detalles buenos se hacen esperar. Amazon MGM Studios no ha soltado ni un chícharo sobre la trama, cuándo arrancan a filmar o cuándo diablos vamos a ver la película en cines. Y de otros integrantes del reparto, ¡ni hablar! Así que a armarse de paciencia, mi gente.

De Bond a Bond: El pase de batón de Pierce Brosnan

Y hablando de los que saben lo que es llevar el traje de 007, el mismísimo Pierce Brosnan, quien le dio vida a James Bond en cuatro películas entre el 1995 y el 2002, no tardó en darle la bienvenida a Pattinson. ¡Eso es compañerismo y no relajo! Curiosamente, estos dos ya tenían historia juntos: habían trabajado en la película ‘Remember Me’, estrenada en el 2010, donde Brosnan interpretó al padre del personaje de Pattinson. ¡Parece que el destino ya los tenía conectados!

El 18 de noviembre, Brosnan se fue directamente a su cuenta de Instagram y subió una imagen bien chula de Pattinson en blanco y negro, luciendo un esmoquin y con un arma, o sea, con toda la vibra de Bond. Y el mensaje que le dejó fue una joya: “Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico”. Además, añadió que había sido un verdadero placer seguir la trayectoria de Pattinson y le deseó que disfrutara al máximo esta experiencia tan única. Para sellar el mensaje con un toque personal, Brosnan cerró con la expresión irlandesa “Grá mór, Pierce”, que significa “mucho amor”. Es evidente que entre estos dos hay buena química y respeto mutuo.

Ahora, con el respaldo de una leyenda y la expectativa de un público que ama el drama y la acción, ¿podrá Robert Pattinson dejar su propia huella en este personaje tan amado? ¡Se va a poner buena la novela!